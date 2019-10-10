Прямой эфир
11 окт 10:55 Более 52 миллионов рублей отдали кировчане мошенникам 11 окт 11:00 В Кирове устанавливаются новые комплексы фото и видеофиксации 10 окт 17:42 В областной больнице появилось новое современное оборудование для сердечников 10 окт 12:00 Из кировских аптек пропал преднизолон 11 окт 17:45 Жители улицы Московской пытаются найти управу на недобросовестных подрядчиков 11 окт 19:30 С 1 января 2020 года изменится налогообложение маломерных судов 10 окт 17:47 Кировчанки победили на международном турнире по боксу 11 окт 14:53 В Кирове отметили юбилей литературной премии имени Леонида Дьяконова 11 окт 14:47 В Кирове проходит месячник психического здоровья 10 окт 13:48 ФК «Факел» одержал самую крупную победу в сезоне.
3°C
$
64,25
70,85
15 октября 20:34
15 окт 17:46 Школьники-кадеты из 10-ти регионов России приехали в Кировскую область на форум "Компетенция 21-го века" 15 окт 17:42 Районные больницы региона получили новые маммографы 15 окт 15:48 В Кирове во Дворце Единоборств прошло Первенство области по каратэ 15 окт 15:44 В Кирове проходит волонтерская акция "Чистая память" 15 окт 11:46 В Вятской филармонии открылся виртуальный концертный зал 15 окт 11:08 Во многих домах Кирова несколько месяцев не работают лифты 15 окт 11:04 Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Кирове 15 окт 10:55 В Кирове начались торги с аукциона по продаже имущества экс-губернатора Никиты Белых 15 окт 08:51 Воспитанник кирово-чепецкой «Олимпии» возглавил хоккейный клуб «Сочи». 14 окт 17:53 В клубе "Вятская ладья" прошли областные соревнования по быстрым шахматам
В Кирове началась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

В Кирове началась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

Вчера, 17:43
371
Карина Алоян
В Кирове началась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенства. Жители Первомайского района первыми принесли собак и кошек в мобильные пункты на прививку.

Кто-то ведет на поводке упирающегося пса, другие бережно кутают в сумки котов. У четвероногих любимцев и их хозяев день ответственный - прививка от бешенства. Объяснять, чем может грозить это смертельное заболевание не приходится. Безопасность - прежде всего.

НИКОЛАЙ ЧУРКИН, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Выгул собак, частные дома, охранные и ну должны быть привиты против бешенства, потому что возможен контакт с людьми и другими дикими животными».

Домашним животным вводится вакцина, вырабатывающая иммунитет против бешенства. Кошки и собаки должны прививаться с трех месячного возраста. О приезде специалистов ветеринарной службы знали заранее. Поэтому к их приезду владельцы домашних питомцев подготовились. Прививка - единственная возможность предотвратить болезнь.

ДЕНИС КОРОБЕЙНИКОВ:
«Прививаем второй раз. В том году, к сожалению, пропустили, но как бы глаз с него не спускаем, а сейчас он на природе у меня будет жить, поэтому, конечно, важно прививать».

Специалисты ветеринарной службы делают такую прививку бесплатно. Буся Валентины Ивановны - из числа активных питомцев. Ежегодная прививка - обязательное мероприятие.

ВАЛЕНТИНА КОЛПАЛИНА:
«Дома-то редко появляется, сейчас из магазина меня встретил, думал чего-нибудь сладенькое ему. А ему укол».

Даже если ваша кошка никогда не покидала квартиру, и, казалось бы, опасаться нечего - прививку сделать все равно придется. Таковы правила. Выездные акции по вакцинации домашних животных ветеринары проводят раз в полгода.

НИКОЛАЙ ЧУРКИН, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Выезжаем два раза в год, хотя прививочка делается на год. Но некоторые люди не успевают, заняты или что-то еще как-то, поэтому ездим два раза в год».

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Особое внимание уделяется вакцинации животных именно в частном секторе, где наиболее возможен контакт домашних животных с дикими. С графиком вакцинации домашних животных можно ознакомиться на сайте Ветеринарной службы Кировской области».

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама