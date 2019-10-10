В Кирове началась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенства. Жители Первомайского района первыми принесли собак и кошек в мобильные пункты на прививку.Кто-то ведет на поводке упирающегося пса, другие бережно кутают в сумки котов. У четвероногих любимцев и их хозяев день ответственный - прививка от бешенства. Объяснять, чем может грозить это смертельное заболевание не приходится. Безопасность - прежде всего.Домашним животным вводится вакцина, вырабатывающая иммунитет против бешенства. Кошки и собаки должны прививаться с трех месячного возраста. О приезде специалистов ветеринарной службы знали заранее. Поэтому к их приезду владельцы домашних питомцев подготовились. Прививка - единственная возможность предотвратить болезнь.Специалисты ветеринарной службы делают такую прививку бесплатно. Буся Валентины Ивановны - из числа активных питомцев. Ежегодная прививка - обязательное мероприятие.Даже если ваша кошка никогда не покидала квартиру, и, казалось бы, опасаться нечего - прививку сделать все равно придется. Таковы правила. Выездные акции по вакцинации домашних животных ветеринары проводят раз в полгода.