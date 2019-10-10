В Кирове началась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенства. Жители Первомайского района первыми принесли собак и кошек в мобильные пункты на прививку.
Кто-то ведет на поводке упирающегося пса, другие бережно кутают в сумки котов. У четвероногих любимцев и их хозяев день ответственный - прививка от бешенства. Объяснять, чем может грозить это смертельное заболевание не приходится. Безопасность - прежде всего.
НИКОЛАЙ ЧУРКИН, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Выгул собак, частные дома, охранные и ну должны быть привиты против бешенства, потому что возможен контакт с людьми и другими дикими животными».
Домашним животным вводится вакцина, вырабатывающая иммунитет против бешенства. Кошки и собаки должны прививаться с трех месячного возраста. О приезде специалистов ветеринарной службы знали заранее. Поэтому к их приезду владельцы домашних питомцев подготовились. Прививка - единственная возможность предотвратить болезнь.
ДЕНИС КОРОБЕЙНИКОВ:
«Прививаем второй раз. В том году, к сожалению, пропустили, но как бы глаз с него не спускаем, а сейчас он на природе у меня будет жить, поэтому, конечно, важно прививать».
Специалисты ветеринарной службы делают такую прививку бесплатно. Буся Валентины Ивановны - из числа активных питомцев. Ежегодная прививка - обязательное мероприятие.
ВАЛЕНТИНА КОЛПАЛИНА:
«Дома-то редко появляется, сейчас из магазина меня встретил, думал чего-нибудь сладенькое ему. А ему укол».
Даже если ваша кошка никогда не покидала квартиру, и, казалось бы, опасаться нечего - прививку сделать все равно придется. Таковы правила. Выездные акции по вакцинации домашних животных ветеринары проводят раз в полгода.
НИКОЛАЙ ЧУРКИН, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Выезжаем два раза в год, хотя прививочка делается на год. Но некоторые люди не успевают, заняты или что-то еще как-то, поэтому ездим два раза в год».
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Особое внимание уделяется вакцинации животных именно в частном секторе, где наиболее возможен контакт домашних животных с дикими. С графиком вакцинации домашних животных можно ознакомиться на сайте Ветеринарной службы Кировской области».