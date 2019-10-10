Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Кирове

Жители региона стали меньше болеть ОРВИ. Правда, это не касается областного центра. Здесь спада количества заболевших за неделю не зафиксировано. О том, как защитить себя от простуды, расскажем в нашем следующем сюжете.Сквозняки, дожди и низкая температура. Осень - это время простуды. Болеть никто не хочет. Кировчане стараются бороться с простудой на ранних этапах. У многих есть проверенные средства, которые помогают не заболеть.Кировчане говорят, чтобы не заболеть, нужно выбирать одежду по погоде, а так же вести здоровой образ жизни.С такой позицией согласны и специалисты. Они особо подчеркивают, что важную роль играет правильное питание. Все это позволяет предупредить заболевание.На прошлой неделе к медикам обратились более шести с половиной тысяч жителей региона с жалобами на ОРВИ. Это на 13-ть процентов меньше, чем на позапрошлой неделе. Случаев заражения гриппом не зарегистрировано. Заболеваемость идет на спад, говорят специалисты. Правда, не в областном центре.Чаще всего дети болеют из-за того, что влились в новый коллектив. Ребят заражают сверстники. Специалисты советуют укреплять иммунитет и своевременно обращаться к медикам, чтобы сохранить здоровье ребенка и тех, кто его окружает.