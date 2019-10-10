Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Кирове

Жители региона стали меньше болеть ОРВИ. Правда, это не касается областного центра. Здесь спада количества заболевших за неделю не зафиксировано. О том, как защитить себя от простуды, расскажем в нашем следующем сюжете.
Сквозняки, дожди и низкая температура. Осень - это время простуды. Болеть никто не хочет. Кировчане стараются бороться с простудой на ранних этапах. У многих есть проверенные средства, которые помогают не заболеть.
НАДЕЖДА ШАДРИНА:
«Какие-то такие лекарства, которые с химией не очень связаны. Где травки, вот что-то такое. Горячий чай, молоко, с медом, с маслом. На ночь. Стараюсь, что бы ноги были в тепле».
Кировчане говорят, чтобы не заболеть, нужно выбирать одежду по погоде, а так же вести здоровой образ жизни.
- Хожу на работу, туда и обратно. Это моя зарядка получается. Вот и все.
- Здоровый образ жизни. Спорт в меру. Высыпаться, нормально питаться.
С такой позицией согласны и специалисты. Они особо подчеркивают, что важную роль играет правильное питание. Все это позволяет предупредить заболевание.
ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предупредить, возможно, ведя здоровый образ жизни. Это правильное питание. Белковое питание. Сейчас очень много фруктов овощей, как можно больше нужно употреблять темно-зеленых, красных, желтых овощей, которые богаты витаминами группы "А", "B", "E", каротинами».
На прошлой неделе к медикам обратились более шести с половиной тысяч жителей региона с жалобами на ОРВИ. Это на 13-ть процентов меньше, чем на позапрошлой неделе. Случаев заражения гриппом не зарегистрировано. Заболеваемость идет на спад, говорят специалисты. Правда, не в областном центре.
ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В городе Кирове небольшой прирост. Всего на 1,2 процента и в основном за счет детей дошкольного возраста».
Чаще всего дети болеют из-за того, что влились в новый коллектив. Ребят заражают сверстники. Специалисты советуют укреплять иммунитет и своевременно обращаться к медикам, чтобы сохранить здоровье ребенка и тех, кто его окружает.