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Районные больницы региона получили новые маммографы

Районные больницы региона получили новые маммографы

Сегодня, 17:42
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Александра Гуляева
Районные больницы региона получили новые маммографы

Сегодня во всем мире проходят акции в рамках дня борьбы с раком груди. В Кирове в этот день медработникам вручили ключи от семи передвижных маммографов, пять из которых сразу отправились в районные больницы.

К мобильным маммографам на театральной площади уже выстроилась длинная очередь, хотя врачи только что начали работу. И это неудивительно - ведь в этих передвижных пунктах можно бесплатно и без записи проконсультироваться с онкологом-маммологом и проверить здоровье, современное оборудование позволяет выявить первые признаки болезней.

- Все заболевания молочных желез, начиная с узловых образований, самое главное, и всех диффузных либо, узловых каких-то мастопатий.

Результаты сканирования попадают в единую систему, доступ к которой есть у врача по месту жительства. Если будут обнаружены патологии, пациенту позвонят из поликлиники. Два мобильных маммографа принимают всех желающих на Театральной площади весь день. Еще пять - отправились в районные больницы. Оборудование закупили в рамках национального проекта "Здоровье".

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КГБ№7:
«Мы можем благодаря этим передвижным маммографам приехать в любой населенный пункт и непосредственно на месте проводить качественную современную диагностику».

Первая партия маммографов поступила в Кировскую область в прошлом году. Теперь такое оборудование есть в каждом районном центре. Своевременная диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, а значит, во время начинать лечение и тем самым спасать пациентам жизнь.

ЕКАТЕРИНА ВИДЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Рак молочной железы занимает первое место среди онкозаболеваний у женщин. Но надо сказать, что наши онкологи добились огромных успехов в лечении рака молочной железы и самое главное здесь - это выявить как можно раньше это заболевание».

Кроме того, в этом году в Кировской области появились 6 мобильных флюорографов, 1 мобильная стоматология и мобильная поликлиника.

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