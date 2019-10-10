Районные больницы региона получили новые маммографы

Сегодня во всем мире проходят акции в рамках дня борьбы с раком груди. В Кирове в этот день медработникам вручили ключи от семи передвижных маммографов, пять из которых сразу отправились в районные больницы.К мобильным маммографам на театральной площади уже выстроилась длинная очередь, хотя врачи только что начали работу. И это неудивительно - ведь в этих передвижных пунктах можно бесплатно и без записи проконсультироваться с онкологом-маммологом и проверить здоровье, современное оборудование позволяет выявить первые признаки болезней.Результаты сканирования попадают в единую систему, доступ к которой есть у врача по месту жительства. Если будут обнаружены патологии, пациенту позвонят из поликлиники. Два мобильных маммографа принимают всех желающих на Театральной площади весь день. Еще пять - отправились в районные больницы. Оборудование закупили в рамках национального проекта "Здоровье".Первая партия маммографов поступила в Кировскую область в прошлом году. Теперь такое оборудование есть в каждом районном центре. Своевременная диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, а значит, во время начинать лечение и тем самым спасать пациентам жизнь.Кроме того, в этом году в Кировской области появились 6 мобильных флюорографов, 1 мобильная стоматология и мобильная поликлиника.