В день борьбы с диабетом кировчане смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови

Во всем мире 14 ноября отмечается день борьбы с диабетом. Кировчане также сегодня смогли проверить уровень сахара в крови и получить консультации эндокринологов и диабетологов.Все желающие в этот день смогли измерить уровень сахара в крови с помощью глюкометра, а также заполнить анкету, чтобы выяснить, есть ли у них факторы риска. Избыточный вес, наследственность, малоподвижный образ жизни и, конечно же, возраст. Вот основные причины, которые способствуют заболеванию. Признаками диабета могут стать слабость, быстрая утомляемость, постоянная жажда. Ранняя диагностика позволяет предотвратить или снизить риск развития осложнений.В Кировской области уже более 55 тысяч больных диабетом. Владимир Дунькович в этот день также прошел скрининг. Хотя и дома два-три раза в неделю самостоятельно определяет уровень сахара в крови и следует всем рекомендациям врача.Соблюдение диеты и физические нагрузки при сахарном диабете являются важной составляющей лечения. Впрочем, не стоит забывать об этом и всем остальным. Увеличение распространенности заболевания во всем мире обусловлено прежде всего резкими переменами в образе жизни современного человека - это переедание и гиподинамия.Добавим, что в Кировской области ноябрь традиционно объявляется Месяцем борьбы с сахарным диабетом. Все его мероприятия направлены на повышение осведомленности населения о факторах риска развития и мерах профилактики этого заболевания и его осложнений.