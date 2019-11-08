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В день борьбы с диабетом кировчане смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови

В день борьбы с диабетом кировчане смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови

Сегодня, 17:44
130
Валентина Палкина
В день борьбы с диабетом кировчане смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови


Во всем мире 14 ноября отмечается день борьбы с диабетом. Кировчане также сегодня смогли проверить уровень сахара в крови и получить консультации эндокринологов и диабетологов.

Все желающие в этот день смогли измерить уровень сахара в крови с помощью глюкометра, а также заполнить анкету, чтобы выяснить, есть ли у них факторы риска.  Избыточный вес, наследственность, малоподвижный образ жизни и, конечно же, возраст. Вот основные причины, которые способствуют заболеванию. Признаками диабета могут стать слабость, быстрая утомляемость, постоянная жажда. Ранняя диагностика позволяет предотвратить или снизить риск развития осложнений.

ГАЛИНА ЖУКОВЕЦ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ДИАБЕТОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Профилактика диабета - это изменение образа жизни у человека, изменение физической активности, питания, если мы на ранних стадиях принимаем какие-то усилия, достигаем цели, то в 60% случаев мы можем предотвратить сахарный диабет».

В Кировской области уже более 55 тысяч больных диабетом. Владимир Дунькович в этот день также прошел скрининг. Хотя и дома два-три раза в неделю самостоятельно определяет уровень сахара в крови и следует всем рекомендациям врача.

ВЛАДИМИР ДУНЬКОВИЧ:
«Надо просто кушать своевременно и не есть то, что не надо».

Соблюдение диеты и физические нагрузки при сахарном диабете являются важной составляющей лечения. Впрочем, не стоит забывать об этом и всем остальным. Увеличение распространенности заболевания во всем мире обусловлено прежде всего резкими переменами в образе жизни современного человека - это переедание и гиподинамия.

ВЛАДИМИР МИЛЮТИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«В два, в пять, в десять раз больше риск сахарного диабета по мере нарастания массы тела, именно проблема лишнего веса очень актуальна в последнее время во всех странах, наблюдается рост числа людей с повышенным весом, и параллельно с нарастанием массы повышается заболеваемость сахарным диабетом».

Добавим, что в Кировской области ноябрь традиционно объявляется Месяцем борьбы с сахарным диабетом. Все его мероприятия направлены на повышение осведомленности населения о факторах риска развития и мерах профилактики этого заболевания и его осложнений.
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