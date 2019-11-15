В Детском диагностическом центре начал работу "Центр здоровья". С какой целью туда приходят родители с детьми?Прийти в медицинский кабинет и максимум за 10 минут узнать все о состоянии здоровья ребенка. Комплексное обследование детей проводят несколько специалистов. Среди них есть даже психолог, определяющий стрессовую устойчивость организма. При осмотре выявляются и риски развития хронических заболеваний. Проблемой в наши дни становится избыточный вес подростков. Родители порой теряются в догадках о причинах, ведущих к полноте. Консультация и последующее наблюдение за ребенком может дать ответ на волнующий вопрос.По результатам обследования родители получают рекомендации по образу жизни и питанию детей. Их возраст по-разному реагирует на нагрузки в школе или в спортивной секции. Поэтому, восстановительное лечение сегодня выходит на первый план в сохранении здоровья у подрастающего поколения. И чем точнее поставлен диагноз, тем эффективнее оно будет проходить."Центр здоровья" вошел в пилотный проект "Школьная медицина". Работа в единой информационной базе обеспечивает взаимосвязь между медработниками школы и детской поликлиники. Благодаря чему, образуется всестороннее наблюдение за состоянием здоровья школьников.