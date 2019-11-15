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В Детском диагностическом центре начал работу "Центр здоровья"

В Детском диагностическом центре начал работу "Центр здоровья"

Сегодня, 15:04
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Роман Четвериков
В Детском диагностическом центре начал работу


В Детском диагностическом центре начал работу "Центр здоровья". С какой целью туда приходят родители с детьми?

Прийти в медицинский кабинет и максимум за 10 минут узнать все о состоянии здоровья ребенка. Комплексное обследование детей проводят несколько специалистов. Среди них есть даже психолог, определяющий стрессовую устойчивость организма. При осмотре выявляются и риски развития хронических заболеваний. Проблемой в наши дни становится избыточный вес подростков. Родители порой теряются в догадках о причинах, ведущих к полноте. Консультация и последующее наблюдение за ребенком может дать ответ на волнующий вопрос.

ЛЮДМИЛА ШКОЛЬНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ ЗДОРОВЬЯ:
«Следим, уходит вес или нет. Если не уходит, то это тогда эндокринологические проблемы. Это уже связь с узкими специалистами».

По результатам обследования родители получают рекомендации по образу жизни и питанию детей. Их возраст по-разному реагирует на нагрузки в школе или в спортивной секции. Поэтому, восстановительное лечение сегодня выходит на первый план в сохранении здоровья у подрастающего поколения. И чем точнее поставлен диагноз, тем эффективнее оно будет проходить.   

ЭЛЬВИРА ДУДЫРЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Это позволяет включить профилактические меры значительно раньше и избежать хронизации заболеваний у детей, провести оздоровительные мероприятия, чтобы во взрослую жизнь дети ушли здоровыми».

"Центр здоровья" вошел в пилотный проект "Школьная медицина". Работа в единой информационной базе обеспечивает взаимосвязь между медработниками школы и детской поликлиники. Благодаря чему, образуется всестороннее наблюдение за состоянием здоровья школьников.
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