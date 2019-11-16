В Кирове прошла конференция, посвященная вопросам инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции

В областном центре прошла научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. Участие в ней, кроме кировских врачей, приняли и специалисты из Санкт-Петербурга.Понятие "СПИД чума 20-го века" уходит в прошлое. На федеральном уровне принята и действует стратегия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. В нашей области вирус выявлен более чем у двух с половиной тысяч человек. Основной массе от 30 до 50 лет. Почти все пациенты состоят на учете. Лечение позволяет им снизить риск развития хронического заболевания.На конференции был поднят и один из проблемных вопросов. По стране выросло число больных, у которых тяжелая форма ВИЧ-инфекции привела к онкологии. Определить таких людей в специальные медучреждения сегодня не представляется возможным. Нет взаимодействия и между врачами онкологами и инфекционистами.Да и в самом обществе сохраняются стереотипы, касаемые передачи ВИЧ-инфекции. К профилактической работе с населением все чаще подключают волонтеров. Несколько сотен из них уже прошли через региональный проект "Откровенный разговор". Этой группе студентов еще только предстоит изучить методы и формы работы с людьми. Донести нужную информация просто и интересно - цель очередного этапа проекта.Собственные технологии общения на важную тему волонтеры начнут опробовать с 25 ноября. С этого дня будет дан старт Всероссийской неделе тестирования на ВИЧ. А декабрь станет месяцем профилактики ВИЧ-инфекции в Кировской области.