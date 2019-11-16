В Кирове прошла конференция, посвященная вопросам инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции

В областном центре прошла научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. Участие в ней, кроме кировских врачей, приняли и специалисты из Санкт-Петербурга.
Понятие "СПИД чума 20-го века" уходит в прошлое. На федеральном уровне принята и действует стратегия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. В нашей области вирус выявлен более чем у двух с половиной тысяч человек. Основной массе от 30 до 50 лет. Почти все пациенты состоят на учете. Лечение позволяет им снизить риск развития хронического заболевания.
ИРАИДА БРАТУХИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД КОГБУЗ "ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА":
«Раннее выявление имеет сейчас приоритет. Это своевременное взятие пациента на учет, своевременное назначение терапии. Чтобы продолжительность и качество жизни не страдало».
На конференции был поднят и один из проблемных вопросов. По стране выросло число больных, у которых тяжелая форма ВИЧ-инфекции привела к онкологии. Определить таких людей в специальные медучреждения сегодня не представляется возможным. Нет взаимодействия и между врачами онкологами и инфекционистами.
ОЛЬГА ЛЕОНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ СПБ ГБУЗ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:
«Как только онкологи слышат о ВИЧ-инфекции, они не хотят оказывать ту необходимую помощь нашим больным, которую они обязаны оказывать. И врачи-инфекционисты несут то тяжелое бремя, и материальное, и моральное, с такими пациентами, имеющими тяжелые онкопроблемы».
Да и в самом обществе сохраняются стереотипы, касаемые передачи ВИЧ-инфекции. К профилактической работе с населением все чаще подключают волонтеров. Несколько сотен из них уже прошли через региональный проект "Откровенный разговор". Этой группе студентов еще только предстоит изучить методы и формы работы с людьми. Донести нужную информация просто и интересно - цель очередного этапа проекта.
ЕКАТЕРИНА СМЕТАНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ ЦЕНТРА СПИД:
«Они не просто получат знания. Каждая группа защитит свой профилактический проект, который они будут реализовывать у себя в организации. И пройдут аттестацию на лектора, который может читать информацию по профилактике ВИЧ-инфекции».
Собственные технологии общения на важную тему волонтеры начнут опробовать с 25 ноября. С этого дня будет дан старт Всероссийской неделе тестирования на ВИЧ. А декабрь станет месяцем профилактики ВИЧ-инфекции в Кировской области.