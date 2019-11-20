Федеральная программа поддержки льготных категорий граждан в Кировской области не работает. Еще 94-м году был принят закон, по которому работающие инвалиды, а также ряд других категорий должны получать скидку на лекарства в 50-т процентов. Почему льгота не предоставляется?Каждый месяц приходится тратить на лекарства около пяти тысяч рублей. Для инвалида второй группы Ирины Жигало - это внушительная сумма. Женщина работает за минимальную зарплату, если бы не пенсия, то дела были бы совсем плохи. Недавно, Ирина Ивановна узнала, что таким как она, по федеральному законодательству, положена скидка в размере 50-ти процентов на лекарства. Вот только получить ее она не может.Тем временем, постановление действует уже двадцать пять лет, и все двадцать пять лет, фактически не работает. Как подсчитали общественные активисты, в регионе более 35-ти тысяч человек могут претендовать на 50-ти процентную скидку при покупке лекарств. Такая ситуация сложилась из-за того, что никто не знает, как этот закон должен работать. Не понятно, кто должен выписывать льготные рецепты и оплачивать их. Общественники обратились в прокуратуру.Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства. В регионе будет сформирована специальная комиссия. Она займется разработкой системы, по которой закон должен заработать впервые за 25-ть лет.Добавим, право на получение 50-ти процентной скидки имеют не только работающие инвалиды, но и пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, инвалиды третьей группы, беременные женщины, а также еще ряд категорий.