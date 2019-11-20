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Федеральная программа поддержки льготных категорий граждан в Кировской области не работает

Федеральная программа поддержки льготных категорий граждан в Кировской области не работает

Сегодня, 19:30
92
Артем Макаров
Федеральная программа поддержки льготных категорий граждан в Кировской области не работает


Федеральная программа поддержки льготных категорий граждан в Кировской области не работает. Еще 94-м году был принят закон, по которому работающие инвалиды, а также ряд других категорий должны получать скидку на лекарства в 50-т процентов. Почему льгота не предоставляется?

Каждый месяц приходится тратить на лекарства около пяти тысяч рублей. Для инвалида второй группы Ирины Жигало - это внушительная сумма. Женщина работает за минимальную зарплату, если бы не пенсия, то дела были бы совсем плохи. Недавно, Ирина Ивановна узнала, что таким как она, по федеральному законодательству, положена скидка в размере 50-ти процентов на лекарства. Вот только получить ее она не может.

ИРИНА ЖИГАЛО:
«Я находилась на больничном, обратилась к своему врачу. Она первый раз слышит. Я пришла к заведующему, он говорит, вы о чем говорите, я тоже не слышал».

Тем временем, постановление действует уже двадцать пять лет, и все двадцать пять лет, фактически не работает. Как подсчитали общественные активисты, в регионе более 35-ти тысяч человек могут претендовать на 50-ти процентную скидку при покупке лекарств. Такая ситуация сложилась из-за того, что никто не знает, как этот закон должен работать. Не понятно, кто должен выписывать льготные рецепты и оплачивать их. Общественники обратились в прокуратуру.

ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЭКСПЕРТ "ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА":
«Нарушение законодательства есть и нам был дан письменный ответ, где сказано, что отсутствие льготы фактически ущемляет права социально не защищенных категорий населения, в том числе людей с инвалидностью, на льготное лекарственное обеспечение».

Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства. В регионе будет сформирована специальная комиссия. Она займется разработкой системы, по которой закон должен заработать впервые за 25-ть лет.

ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЭКСПЕРТ "ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА":
«На рабочей группе мы будем вместе разрабатывать механизм выписки и предоставления этих лекарств, в каких аптеках лекарства будут предоставляться, как выписываться. И механизм получения учреждениями здравоохранения информации, что человек относится к той или иной льготной категории».

Добавим, право на получение 50-ти процентной скидки имеют не только работающие инвалиды, но и пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, инвалиды третьей группы, беременные женщины, а также еще ряд категорий.
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