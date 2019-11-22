В кировских школах введен карантин по ОРВИ

В 8-ми классах четырех школ приостановлено обучение. Виной всему - рост ОРВИ. Как уберечься от инфекции и когда ожидать очередных вспышек заболеваемости?Резкий подъем температуры, головная боль и сильная слабость — характерные симптомы ОРВИ. Заболеваемость сохраняет тенденцию к росту, характерную для данного времени года, - комментируют в Роспотребнадзоре.В связи с ростом количества заболевших приостановлены занятия на 7 дней в некоторых школах - образовательное учреждение №53 одна из них. В муниципальных детских садах закрытых групп нет. Усилено медицинское наблюдение за состоянием детей.Здесь на карантин закрыли только один класс. Школьникам напоминают, что карантин — это не каникулы. И если класс временно закрыли, уроки все равно делать придется, только дома — самостоятельно. Для того, чтобы карантин не распространился по школе - принимаются все меры профилактики - два раза проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.Все, кто сделал прививку, могут считать себя защищенными, и даже, если заболеют, говорят врачи, два-три дня, и вы снова в строю. Делать прививку сейчас уже поздно. Главное - соблюдать элементарные меры профилактики, связанные не только с соблюдением гигиены.И важно не стесняться: если всё-таки появились первые симптомы, надевать маску и немедленно вызывать врача.