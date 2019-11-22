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В кировских школах введен карантин по ОРВИ

В кировских школах введен карантин по ОРВИ

Вчера, 11:04
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Карина Алоян
В кировских школах введен карантин по ОРВИ


В 8-ми классах четырех школ приостановлено обучение. Виной всему - рост ОРВИ. Как уберечься от инфекции и когда ожидать очередных вспышек заболеваемости?

Резкий подъем температуры, головная боль и сильная слабость — характерные симптомы ОРВИ.  Заболеваемость сохраняет тенденцию к росту, характерную для данного времени года, - комментируют в Роспотребнадзоре.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ситуация по ОРЗ в Кировской области она соответствует обычно протекающему сезонному подъему заболеваемости. Мы наблюдаем это 5-7 процентов. В области на прошлой неделе это 7 процентов, по городу 7 процентов».

В связи с ростом количества заболевших приостановлены занятия на 7 дней в некоторых школах - образовательное учреждение №53 одна из них. В муниципальных детских садах закрытых групп нет. Усилено медицинское наблюдение за состоянием детей.

МАРИНА ГРЕХНЕВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ МБОУ СОШ №53 Г. КИРОВА:
«Мы проводим ежедневный мониторинг детей, отслеживаем состояние здоровья. Если ребенок чувствует себя неважно, смотрим количество детей в классах и если превышает 20 процентов, то приостанавливаем процесс».

Здесь на карантин закрыли только один класс. Школьникам напоминают, что карантин — это не каникулы. И если класс временно закрыли, уроки все равно делать придется, только дома — самостоятельно. Для того, чтобы карантин не распространился по школе   - принимаются все меры профилактики - два раза проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

Все, кто сделал прививку, могут считать себя защищенными, и даже, если заболеют, говорят врачи, два-три дня, и вы снова в строю. Делать прививку сейчас уже поздно. Главное - соблюдать элементарные меры профилактики, связанные не только с соблюдением гигиены.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Учитывая такой депрессивный период у нас и питание может быть даже медикаментозная поддержка иммунитета необходима. В питании нужно подключить витамины. Лучше комплексные препараты».

И важно не стесняться: если всё-таки появились первые симптомы, надевать маску и немедленно вызывать врача.
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