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Новый хирургический корпус Нолинской ЦРБ откроется в 2020 году

Новый хирургический корпус Нолинской ЦРБ откроется в 2020 году

Сегодня, 18:00
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Юлия Шалаева
Новый хирургический корпус Нолинской ЦРБ откроется в 2020 году


Новый хирургический корпус Нолинской ЦРБ начнет работать в 2020 году.  Решение о его строительстве было принято еще пять лет назад, но приобрести здание в собственность правительству региона удалось только в этом году.

Нолинская Центральная районная больница является важным социальный объектом. Это один из крупнейших межрайонных центров, где оказывают медицинскую помощь не только жителям Нолинского района, но и пациентам из ближайших населенных пунктов.

ЛИДИЯ МЯСНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА НОЛИНСКОЙ ЦРБ:
«У нас пациенты лечатся из соседних районов - Сунского, Немского, Кильмезского. Мы ждем, конечно, с нетерпением. Ожидаем более комфортные условия для пациентов и для медицинских работников».

В 2013 году здание, где находился хирургический корпус начало разрушаться. После его обследования стало ясно, что продолжать там медицинскую деятельность невозможно. Остро встал вопрос о новом помещении для хирургии. Новое здание на территории больничного городка построил частный инвестор на собственные средства. Однако, когда наступило время выкупать объект, в правительстве региона посчитали, что подрядчиком была существенно завышена его стоимость.

АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«цена здания она оказалась завышенной, и мы решили провести оценку и вышли на снижение первоначальной цены в два раза».

В результате проведенных аукционов здание приобрели за 44 млн рублей. Сейчас оно в областной собственности. Уже подготовлена проектно-сметная документация для того, чтобы начать здесь необходимые работы. Известно, что к корпусу подведено отопление, канализация и водоснабжение.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы открыть новый корпус многое еще предстоит сделать - как мы территория не благоустроена - заросла бурьяном, рядом все еще валяется строительный мусор».
 
То, что здание необходимо довести "до ума", в министерстве здравоохранения не отрицают. Все будут делать поэтапно в течение 2020 года. В начале необходимо определиться с подрядчиком, привести в порядок прилегающую территорию и подъездные пути. Кроме того, нужно подготовить внутренние помещения, в том числе и для тяжелого оборудования. Известно, что новый хирургический корпус будет оснащен современным рентген-аппаратом и компьютерным томографом.

АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сроки ставим - в течение первого полугода полностью заканчиваем все работы по территории, внутри здания, оснащаем оборудованием. Здание начнет работать по хирургическому профилю к концу третьего квартала 2020 года».

На новых площадях планируется разместить операционный блок, процедурные, перевязочные и палаты на 28 коек.
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