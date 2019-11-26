Новый хирургический корпус Нолинской ЦРБ откроется в 2020 году

Новый хирургический корпус Нолинской ЦРБ начнет работать в 2020 году. Решение о его строительстве было принято еще пять лет назад, но приобрести здание в собственность правительству региона удалось только в этом году.Нолинская Центральная районная больница является важным социальный объектом. Это один из крупнейших межрайонных центров, где оказывают медицинскую помощь не только жителям Нолинского района, но и пациентам из ближайших населенных пунктов.В 2013 году здание, где находился хирургический корпус начало разрушаться. После его обследования стало ясно, что продолжать там медицинскую деятельность невозможно. Остро встал вопрос о новом помещении для хирургии. Новое здание на территории больничного городка построил частный инвестор на собственные средства. Однако, когда наступило время выкупать объект, в правительстве региона посчитали, что подрядчиком была существенно завышена его стоимость.В результате проведенных аукционов здание приобрели за 44 млн рублей. Сейчас оно в областной собственности. Уже подготовлена проектно-сметная документация для того, чтобы начать здесь необходимые работы. Известно, что к корпусу подведено отопление, канализация и водоснабжение.То, что здание необходимо довести "до ума", в министерстве здравоохранения не отрицают. Все будут делать поэтапно в течение 2020 года. В начале необходимо определиться с подрядчиком, привести в порядок прилегающую территорию и подъездные пути. Кроме того, нужно подготовить внутренние помещения, в том числе и для тяжелого оборудования. Известно, что новый хирургический корпус будет оснащен современным рентген-аппаратом и компьютерным томографом.На новых площадях планируется разместить операционный блок, процедурные, перевязочные и палаты на 28 коек.