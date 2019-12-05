В регионе применяют новые возможности лечения туберкулеза

По последним данным, Россия входит в список 30 государств с худшей обстановкой по туберкулезу, а также в тройку стран, лидирующих по числу людей с туберкулезом, устойчивым к нескольким препаратам. Но в то же самое время Россия — первая по темпам улучшения ситуации. Каким образом проблему решают в нашем регионе?В России сорок пять человек из ста тысяч больны туберкулезом. Об этом говорит статистика за прошлый год. На сто тысяч человек - шесть смертей от этой болезни. Однако с каждым годом, ситуация в стране улучшается. Заболеваемость и смертность снижается. В этом заслуга не только врачей, но и самих людей. Они начинают относится к своему здоровью с большей ответственностью.Заболеваемость в Кировской области ниже, чем в большинстве регионов России. Сотрудники тубдиспансера отмечают, что лечение пациентов становится все более качественным. Сегодня туберкулез уже не считается неизлечимой болезнью. В Кировской области используют новые методы и высокотехнологичное оборудование. Кроме того, недавно в региональном тубдиспансере впервые за 20-ть лет был проведен ремонт, и что у пациентов появились новые возможности.Главная задача специалистов сегодня - выявление туберкулеза на ранней стадии. Особенно, когда дело касается детей. Родители не должны забывать о профилактике.Добавим, не смотря на все успехи - Россия до сих пор находится в десятке стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.