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В регионе применяют новые возможности лечения туберкулеза

В регионе применяют новые возможности лечения туберкулеза

Вчера, 17:51
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Артем Макаров
В регионе применяют новые возможности лечения туберкулеза


По последним данным, Россия входит в список 30 государств с худшей обстановкой по туберкулезу, а также в тройку стран, лидирующих по числу людей с туберкулезом, устойчивым к нескольким препаратам. Но в то же самое время Россия — первая по темпам улучшения ситуации. Каким образом проблему решают в нашем регионе?

В России сорок пять человек из ста тысяч больны туберкулезом. Об этом говорит статистика за прошлый год. На сто тысяч человек - шесть смертей от этой болезни. Однако с каждым годом, ситуация в стране улучшается. Заболеваемость и смертность снижается. В этом заслуга не только врачей, но и самих людей. Они начинают относится к своему здоровью с большей ответственностью.

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР":
«Смертность снижается. У нас действительно снижается и заболеваемость. Это прерогатива цивилизованного общества. Мы начинаем обследовать сами себя, своих пациентов. Как пациенты сами, становимся более ответственными. Да, действительно, Кировская область находится в очень хорошем положении».

Заболеваемость в Кировской области ниже, чем в большинстве регионов России. Сотрудники тубдиспансера отмечают, что лечение пациентов становится все более качественным. Сегодня туберкулез уже не считается неизлечимой болезнью. В Кировской области используют новые методы и высокотехнологичное оборудование. Кроме того, недавно в региональном тубдиспансере впервые за 20-ть лет был проведен ремонт, и что у пациентов появились новые возможности.

НАТАЛЬЯ САДАКОВА, ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ КОГБУЗ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР":
«Небо и земля. У нас был один кабинет, сейчас мы можем проводить манипуляции любые. Женщины к нам идут из области и которые идут на ЭКО. На данный момент у нас условия сказочные, можно сказать».

Главная задача специалистов сегодня - выявление туберкулеза на ранней стадии. Особенно, когда дело касается детей. Родители не должны забывать о профилактике.

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР":
«Дети — это ответственность родителей. Ребенок сам не может выбрать, делать ему пробу манту, делать ему прививку или не делать. Идти на флюорографию или не идти. Это ответственность родительская. Всем родителям в обязательном порядке рекомендуем это проходить».

Добавим, не смотря на все успехи - Россия до сих пор находится в десятке стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.
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