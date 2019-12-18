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В Кировской области диабетикам не хватает медстредств

В Кировской области диабетикам не хватает медстредств

Вчера, 18:04
243
Юлия Шалаева
В Кировской области диабетикам не хватает медстредств


Для пациентов с диабетом в нашем регионе закупают в десятки раз меньше расходников, чем необходимо. Речь идет о тест-полосках к глюкометрам и инсулиновых иглах. Пациентам с диабетом они должны выдаваться бесплатно.

- Октябрь 18 года, ноябрь, декабрь.

Тест полоски для измерения уровня сахара в крови Алиса начала получать чуть больше года назад. Для диабетиков — это очень важный расходный материал. Особенно для инсулинозависимых, как Алиса.

АЛИСА:
«Минимально 4 раза в день перед каждым приемом пищи, на ночь, ночью иногда встаю - 8-10 раз в день меряем сахар».

Сахарным диабетом Алиса заболела еще в детстве. Несмотря на тяжелое заболевание девушка родила двоих здоровых детей, она счастливая мама и жена. Но жизнь омрачает постоянная борьба за свои права. Так, бесплатные тест-полоски, по её словам, она смогла получить только после долгих трений с врачами поликлиники и неоднократного визита к заведующей. Сейчас Алиса бесплатно каждый месяц получает по три упаковки тест-полосок. Но этого хватает всего на четыре замера в сутки. Остальные приходиться докупать за свой счет.

АЛИСА:
«Поволновалась сейчас - сахар 13-ть. На четырех замерах на которых я жила все эти годы куча осложнений, которые привели к инвалидности».

По данным регионального Минздрава, в Кировской области проживают 1800 взрослых и 380 детей с сахарным диабетом I типа и более 52 тысяч пациентов с сахарным диабетом II типа. За 9 месяцев для них было закуплено более 35 тысяч коробок тест-полосок. По расчетам общественников регионального ОНФ, чтобы покрыть минимальную потребность в тест-полосках на год их необходимо 802 тысячи упаковок. Это в двадцать раз больше, чем закупается сегодня.

АЛЕНА ЧЕСНОКОВА:
«На полоски выделено 11,5 млн рублей, а нужно 270 — это в десятки раз меньше нормы. Мы все эти данные передали в Заксобрание, чтобы они изыскали средства и включили в бюджет следующего года».

Не лучше обстоят дела и с приобретением инсулиновых игл. По подсчетам ОНФ, пациентам с сахарным диабетом I типа требуется около 45 тысяч коробок в год. Фактически же региональный Минздрав, согласно предоставленным в ОНФ данным, за 9 месяцев закупил лишь 807 коробок игл.
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