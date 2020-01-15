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На кировских фармпредприятиях началось внедрение системы обязательной маркировки лекарств

На кировских фармпредприятиях началось внедрение системы обязательной маркировки лекарств

Вчера, 11:04
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Михаил Конышев
На кировских фармпредприятиях началось внедрение системы обязательной маркировки лекарств


Маркировка лекарств в России стартовала 1 января и будет вводиться поэтапно до 1 июля. Основная цель - защита населения от фальсифицированных лекарственных препаратов. Как внедряется система обязательной маркировки на кировских фармпредприятиях оценил министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков.

Предприятие АвваРус специализируется на производстве лекарственных средств по таким направлениям, как педиатрия, гастроэнтерология, кардиология, неврология, аллергология, инфекционные заболевания. Сегодня продукция компании поставляется не только в регионы России, но и за рубеж. В течение последних лет АО «АВВА РУС» являлась активным участником государственной программы «Фарма 2020». Чтобы исполнить законодательство в части маркировки предприятие получило заём федерального фонда развития промышленности и получило субсидию по программе "Маркировка лекарств".

ОЛЬГА ГОРДИЕНКО, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА АО "АВВА РУС":
«На сегодняшний день мы купили и полностью освоили сумму. На 92,3 миллиона рублей мы закупили оборудование, готовим отчеты. Мы запустили к сегодняшнему дню и амортизируем все эти единицы оборудования».

Еще один участник проекта "Маркировка лекарств" - компания "АЛСИ Фарма". Ассортимент выпускаемой заводом продукции состоит из препаратов-дженериков и формируется по принципу реализации программы импортозамещения. В августе прошлого года предприятие закупило необходимое оборудование за счет собственных средств и в декабре была выпущена первая партия маркированной продукции. Добавим, что граждане смогут самостоятельно проверить легальность лекарственных средств. Для этого необходимо скачать на мобильное устройство бесплатное приложение «Честный ЗНАК».

СЕРГЕЙ ГРИНЬКОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АО "АЛСИ ФАРМА":
«Показана дата годности препарата, серия, уникальный код пачки и что находится в пачке. Это свидетельствует о том, что препарат произведен у нас. Это уникальный код».

Также система мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки и идентификации упаковок позволит поставщикам лекарственных препаратов снизить издержки за счет более эффективного управления логистикой, а также  оперативно планировать и управлять запасами и резервами лекарственных препаратов на всех уровнях.
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