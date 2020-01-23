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25 января 08:15
24 янв 19:30 Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест 24 янв 17:57 Кировские ложкари получили гран-при Международного фестиваля 24 янв 16:38 МХК «Олимпия» проведёт матч очередного тура первенства НМХЛ. 24 янв 14:52 Как не стать жертвой мошенников при найме жилья 24 янв 14:40 В Кирове в 8 школах и 3 детсадах ввели карантин. 24 янв 11:55 Экс-глава города Кирова и областного ОЗС Владимир Быков останется под домашним арестом (ВИДЕО). 24 янв 11:11 Количество заболевших вирусом гриппа в регионе увеличилось в два раза 24 янв 11:11 Пациент кировского НИИ Гематологии и переливания крови умер через неделю после выписки 23 янв 17:47 Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане 23 янв 17:45 Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено
В Кирове в 8 школах и 3 детсадах ввели карантин.

В Кирове в 8 школах и 3 детсадах ввели карантин.

Вчера, 14:40
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В Кирове в 8 школах и 3 детсадах ввели карантин.

По информации департамента образования г. Кирова, занятия приостановлены в 15-ти классах и 3-х дошкольных группах из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Процент заболевших школьников за неделю увеличился на 0,6% и составляет 4,5% от общего числа учащихся. 

На 7 дней были приостановлены занятия в школах: 
№ 2 - в одном классе, 
№ 20 - в трех классах, 
№ 42 - в одном классе, 
№ 58 - в одном классе, 
№ 59 - в одном классе, 
№ 65 - в одном классе, 
в художественно-технологическом лицее - в четырех классах,
в Вятской православной гимназии - в трех классах.

В детских садах зафиксировано 6% заболевших детей, что на 1,13 % больше по сравнению с предыдущей неделей. Закрыты по одной группе в детсадах № 48, 128, 171.

Департамент образования призывает родителей следить за состоянием здоровья детей и при первых же симптомах простуды отказаться от посещения образовательных учреждений и обратиться к врачу.
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