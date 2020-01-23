В Кирове в 8 школах и 3 детсадах ввели карантин.

По информации департамента образования г. Кирова, занятия приостановлены в 15-ти классах и 3-х дошкольных группах из-за роста заболеваемости ОРВИ.Процент заболевших школьников за неделю увеличился на 0,6% и составляет 4,5% от общего числа учащихся.На 7 дней были приостановлены занятия в школах:№ 2 - в одном классе,№ 20 - в трех классах,№ 42 - в одном классе,№ 58 - в одном классе,№ 59 - в одном классе,№ 65 - в одном классе,в художественно-технологическом лицее - в четырех классах,в Вятской православной гимназии - в трех классах.В детских садах зафиксировано 6% заболевших детей, что на 1,13 % больше по сравнению с предыдущей неделей. Закрыты по одной группе в детсадах № 48, 128, 171.Департамент образования призывает родителей следить за состоянием здоровья детей и при первых же симптомах простуды отказаться от посещения образовательных учреждений и обратиться к врачу.