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29 января 13:14
29 янв 12:06 В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству 29 янв 11:58 В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств 29 янв 11:38 «Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ. 29 янв 10:57 С февраля в Кировской области проезд в общественном транспорте составит 26 рублей 29 янв 10:55 Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия. 29 янв 10:26 В Кирове выявлен новый вид мошенничества. 29 янв 10:13 В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания "свиным" гриппом. 28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ
В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания "свиным" гриппом.

В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания "свиным" гриппом.

Сегодня, 10:13
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В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания

Заболеваемость ОРВИ в Кировской области остается ниже эпидемического порога на 25%.

Специалисты Роспотребнадзора фиксируют прирост заболевших ОРВИ и гриппом в сравнении с предыдущей неделей на 17%.

По возрастным группам рост заболеваемости составляет среди детей 3-6 лет - 18%, среди детей 7-14 лет рост на 20,5%, среди детей 0-2 лет снизилась на 9,9%.

Среди населения старше 14 лет отмечен недельный рост заболеваемости на 20,5%.

В городе Кирове по совокупному населению уровень заболеваемости вырос в сравнении с предыдущей неделей на 21,8%, но пока ниже показателя эпидпорога на 23,1%.

Вирусы гриппа при лабораторном мониторинге за истекший период января составляют в структуре выявленных возбудителей 9,4%.

Выявлены пять случаев заражения вирусом "свиного" гриппа А(H1N1).
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