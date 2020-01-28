В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания "свиным" гриппом.

Заболеваемость ОРВИ в Кировской области остается ниже эпидемического порога на 25%.Специалисты Роспотребнадзора фиксируют прирост заболевших ОРВИ и гриппом в сравнении с предыдущей неделей на 17%.По возрастным группам рост заболеваемости составляет среди детей 3-6 лет - 18%, среди детей 7-14 лет рост на 20,5%, среди детей 0-2 лет снизилась на 9,9%.Среди населения старше 14 лет отмечен недельный рост заболеваемости на 20,5%.В городе Кирове по совокупному населению уровень заболеваемости вырос в сравнении с предыдущей неделей на 21,8%, но пока ниже показателя эпидпорога на 23,1%.Вирусы гриппа при лабораторном мониторинге за истекший период января составляют в структуре выявленных возбудителей 9,4%.Выявлены пять случаев заражения вирусом "свиного" гриппа А(H1N1).