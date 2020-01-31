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03 февраля 17:03
03 фев 13:47 В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. 03 фев 12:15 Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 03 фев 12:06 Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания? 03 фев 10:48 Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. 03 фев 10:01 Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. 03 фев 10:00 Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение. 02 фев 13:24 В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека. 01 фев 11:42 На телеканале «Россия 1» стартует первый народный музыкальный фестиваль. 01 фев 11:12 ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток». 31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби
Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены.

Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены.

Сегодня, 10:48
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Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены.

Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 2 февраля 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение всех пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в КНР.

Отменены следующие пассажирские составы:

- поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования «Китайских железных дорог» (его маршрут проходит через ст. Киров);

- поезд № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин;

- беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. 

Ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково - Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита - Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и получить всю потраченную на билет сумму.
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