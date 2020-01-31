Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 2 февраля 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение всех пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в КНР.Отменены следующие пассажирские составы:- поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования «Китайских железных дорог» (его маршрут проходит через ст. Киров);- поезд № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин;- беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.Ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково - Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита - Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия.Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и получить всю потраченную на билет сумму.