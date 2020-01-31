Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания?

Бушующий в Китае "коронавирус" набирает обороты. Россия с 3 февраля полностью остановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Ночью власти Забайкалья сообщили, что поезд Пекин - Москва прибыл в регион пустым. Между тем в российских СМИ то и дело появляется информация о случаях заболевания российских граждан. Правда это или нет, а также стоит ли бояться коронавируса?
Роспотребнадзор выявил двух заразившихся коронавирусом в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая. В Кировской области заболевших нет. Но это не означает, что не нужно соблюдать меры профилактики. И самая распространенная защита - это медицинская маска.
- Я покупаю, потому что у меня внук - студент, он в Москве, а я вчера смотрела "60 минут", он сказали, что в Москве масок нет, сами журналисты, поэтому я решила ему купить.
Медицинская маска спасает от инфекций, но носить её дольше часа не стоит - так советуют медики. Что касается увеличения спроса на маски в связи с коронавирусом, то в Кирове ситуация обстоит следующим образом.
ОЛЬГА ШНЕЕР, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АПТЕЧНОЙ СЕТИ:
«Спрос на маски, особенно зимой в сезон вирусов и простуд, есть всегда. Понятно, когда возникают ситуации: вот был свиной грипп несколько лет назад, атипичная пневмония, в этот раз коронавирус - понятно, он подрастает, но пока какого-то ажиотажного спроса на маски мы у себя не заметили».
Зато вдвое увеличился спрос на противовирусные препараты. Все методы профилактики известны каждому еще с детства: чаще мыть руки, проветривать помещения, производить влажную уборку.
ОЛЬГА ШНЕЕР, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АПТЕЧНОЙ СЕТИ:
«Держите в сумочке, в кармашке антибактериальные влажные салфетки, которыми пользоваться сейчас в период эпидемии надо почаще, карманные дезинфицирующие средства для рук».
Об обстановке в Ухане - в городе, где вирус был обнаружен, нам рассказал Семен Преснецов - студент одного из кировских ВУЗов. Он целый год учился в Ухани - проходил языковую стажировку, вернулся в 2019-м. В Китае остались его друзья, с которыми Семен общается до сих пор.
СЕМЕН ПРЕСНЕЦОВ, СТУДЕНТ КИРОВСКОГО ВУЗА:
«Вот, девочка мне писала, что у них, в принципе, всё нормально, им разрешают куда-то выходить гулять, заботятся, выдают маски, дают какие-то лекарства, сух.пайки в случае какой-то необходимости, то есть, в принципе, у них каких-то таких проблем не возникает особо. Единственное только то, что сейчас, конечно же, введён режим карантина в Китае, поэтому они не могут выехать, допустим, в другой город, не могут выехать на родину - в Россию».
Случай якобы заражения коронавирусом произошел и в нашем городе. Кировчанка с двумя детьми вернулась из Китая и была госпитализирована. Оказалось, что у одного из детей были признаки заболевания.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В связи с этим, было принято решение провести на базе нашей лаборатории полный комплекс лабораторного исследования - то есть на все вирусы, которые могут вызывать респираторные заболевания, и, в том числе, был выявлен вирус гриппа A H1N1».
К случаю выявления этого опасного вируса в Кировской инфекционной больнице готовы.
ОЛЬГА ЕЖОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА КОГБУЗ "ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА":
«Созданы все условия для строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, в полном объеме проводится вся лабораторная диагностика, учреждение в полном и достаточном количестве имеет все лекарственные препараты для лечения пациентов, которые рекомендованы Минздравом РФ».
Что касается принимаемых мер на государственном уровне, то с 31 января по 1 марта ограничено железнодорожное пассажирское движение с Китаем.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день в стране принимаются меры, чтобы именно не допустить завоза инфекции, и они настолько усилены, буквально с двойным контролем на пропускных пунктах, и на сегодняшний день, вы знаете, что государство приняло решение уже часть пропускных пунктов вообще закрыть, возвращающиеся наши туристы тоже проходят не просто контроль на состояние здоровья, но уже и обследуются на коронавирус, проводятся лабораторные исследования».
Добавим, что в Кирове появилась возможность быстрого выявления коронавируса, Роспотребнадзор сформировал партии тест-систем, которые были отправлены в регионы. Вся диагностика проводится в Центре гигиены и эпидемиологии Кировской области. Добавим, что не стоит пересекать черту адекватности, боясь подхватить тот или иной вирус, необходимо всего лишь использовать меры профилактики, следить за своим здоровьем, и при недомогании не пренебрегать походом ко врачу.