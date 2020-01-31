Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания?

Бушующий в Китае "коронавирус" набирает обороты. Россия с 3 февраля полностью остановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Ночью власти Забайкалья сообщили, что поезд Пекин - Москва прибыл в регион пустым. Между тем в российских СМИ то и дело появляется информация о случаях заболевания российских граждан. Правда это или нет, а также стоит ли бояться коронавируса?Роспотребнадзор выявил двух заразившихся коронавирусом в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая. В Кировской области заболевших нет. Но это не означает, что не нужно соблюдать меры профилактики. И самая распространенная защита - это медицинская маска.Медицинская маска спасает от инфекций, но носить её дольше часа не стоит - так советуют медики. Что касается увеличения спроса на маски в связи с коронавирусом, то в Кирове ситуация обстоит следующим образом.Зато вдвое увеличился спрос на противовирусные препараты. Все методы профилактики известны каждому еще с детства: чаще мыть руки, проветривать помещения, производить влажную уборку.Об обстановке в Ухане - в городе, где вирус был обнаружен, нам рассказал Семен Преснецов - студент одного из кировских ВУЗов. Он целый год учился в Ухани - проходил языковую стажировку, вернулся в 2019-м. В Китае остались его друзья, с которыми Семен общается до сих пор.Случай якобы заражения коронавирусом произошел и в нашем городе. Кировчанка с двумя детьми вернулась из Китая и была госпитализирована. Оказалось, что у одного из детей были признаки заболевания.К случаю выявления этого опасного вируса в Кировской инфекционной больнице готовы.Что касается принимаемых мер на государственном уровне, то с 31 января по 1 марта ограничено железнодорожное пассажирское движение с Китаем.Добавим, что в Кирове появилась возможность быстрого выявления коронавируса, Роспотребнадзор сформировал партии тест-систем, которые были отправлены в регионы. Вся диагностика проводится в Центре гигиены и эпидемиологии Кировской области. Добавим, что не стоит пересекать черту адекватности, боясь подхватить тот или иной вирус, необходимо всего лишь использовать меры профилактики, следить за своим здоровьем, и при недомогании не пренебрегать походом ко врачу.