Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток

Кировчане могут спасти жизнь не только землякам, но и жителям других регионов России. Как стать донорами кроветворных стволовых клеток?Помогать людям не сложно, говорит Валерия Бусыгина. Девушка сдает кровь не в первый раз, а недавно она вошла в регистр доноров костного мозга.Доноры кроветворных клеток сегодня очень нужны. Они смогут помочь людям, которые страдают от рака крови. Главная проблема заключается в том, что совпадение необходимой части ДНК донора и реципиента встречается крайне редко.Кировский научно-исследовательский институт впервые проводит акцию по поиску доноров кроветворных клеток. В базе данных человек будет числится до шестидесяти лет.Это всероссийская база данных. За кроветворными клетками, в случае совпадения части ДНК, могут обратиться и жители других регионов. Сотрудники НИИ гематологии призывают кировчан стать донорами и помочь соотечественникам.