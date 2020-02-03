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04 февраля 17:33
04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами 04 фев 10:11 МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. 04 фев 09:50 В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО). 03 фев 19:30 В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы» 03 фев 17:56 Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца» 03 фев 17:53 В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»
Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток

Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток

Сегодня, 12:10
136
Артем Макаров
Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток


Кировчане могут спасти жизнь не только землякам, но и жителям других регионов России.  Как стать донорами кроветворных стволовых клеток?

Помогать людям не сложно, говорит Валерия Бусыгина. Девушка сдает кровь не в первый раз, а недавно она вошла в регистр доноров костного мозга.

ВАЛЕРИЯ БУСЫГИНА:
«С 18 лет начала сдавать, а в регистр доноров костного мозга вступила буквально месяц назад».

Доноры кроветворных клеток сегодня очень нужны. Они смогут помочь людям, которые страдают от рака крови. Главная проблема заключается в том, что совпадение необходимой части ДНК донора и реципиента встречается крайне редко.

НАТАЛЬЯ МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
«Все мы по ДНК разные. Очень трудно даже в семье абсолютно идентичного человека найти, чем больше доноров в регистре, тем больше шансов найти пациенту найти подходящего по ДНК донора. Совпадения, статистика на сегодня - 1 к 10 тысячам».

Кировский научно-исследовательский институт впервые проводит акцию по поиску доноров кроветворных клеток. В базе данных человек будет числится до шестидесяти лет.

НАТАЛЬЯ МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
«Донор подписывает всего лишь согласие и сдает 3 мл крови. Они попадают в специальную базу, не по своим ФИО, а по номеру, который ему сегодня присвоят и расшифрованной части ДНК».

Это всероссийская база данных. За кроветворными клетками, в случае совпадения части ДНК, могут обратиться и жители других регионов. Сотрудники НИИ гематологии призывают кировчан стать донорами и помочь соотечественникам.
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