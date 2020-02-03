Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток

Кировчане могут спасти жизнь не только землякам, но и жителям других регионов России. Как стать донорами кроветворных стволовых клеток?
Помогать людям не сложно, говорит Валерия Бусыгина. Девушка сдает кровь не в первый раз, а недавно она вошла в регистр доноров костного мозга.
ВАЛЕРИЯ БУСЫГИНА:
«С 18 лет начала сдавать, а в регистр доноров костного мозга вступила буквально месяц назад».
Доноры кроветворных клеток сегодня очень нужны. Они смогут помочь людям, которые страдают от рака крови. Главная проблема заключается в том, что совпадение необходимой части ДНК донора и реципиента встречается крайне редко.
НАТАЛЬЯ МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
«Все мы по ДНК разные. Очень трудно даже в семье абсолютно идентичного человека найти, чем больше доноров в регистре, тем больше шансов найти пациенту найти подходящего по ДНК донора. Совпадения, статистика на сегодня - 1 к 10 тысячам».
Кировский научно-исследовательский институт впервые проводит акцию по поиску доноров кроветворных клеток. В базе данных человек будет числится до шестидесяти лет.
НАТАЛЬЯ МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
«Донор подписывает всего лишь согласие и сдает 3 мл крови. Они попадают в специальную базу, не по своим ФИО, а по номеру, который ему сегодня присвоят и расшифрованной части ДНК».
Это всероссийская база данных. За кроветворными клетками, в случае совпадения части ДНК, могут обратиться и жители других регионов. Сотрудники НИИ гематологии призывают кировчан стать донорами и помочь соотечественникам.