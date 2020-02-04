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04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках 04 фев 17:39 В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем 04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами 04 фев 10:11 МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. 04 фев 09:50 В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО).
Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках

Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках

Вчера, 17:46
182
Александра Гуляева
Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках


Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках. С ростом заболеваемости ОРВИ и вспышкой коронавируса в Китае стоимость таких масок уже повысилась и в Кирове.

Одна из аптек в центре города. За упаковку из трех медицинских масок здесь придется отдать 70 рублей.

- А они у вас всегда так стоят или сейчас подорожали?
- Я не знаю, до этого были дешевле. И на какой период времени тоже не могу сказать.

Идем в аптеку, которая находится в нескольких метрах. Здесь взрослых медицинских масок и вовсе нет.

- Маски медицинские есть?
- Взрослых нет.
- Только детские остались?
- Да
- Ладно, спасибо.

В других аптеках города медицинские маски можно найти и по 45 рублей за 5 штук. Примерно столько же стоят маски в интернет-магазинах. Настоящий ажиотаж вокруг этого универсального защитного средства сейчас наблюдается во многих городах страны.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Медицинская маска - одно из самых популярных средств профилактики от вирусных инфекций. Оно особенно актуально в период роста заболеваемости. Сейчас в Кирове приостановлены занятия в 13 школах и двух детских садах по причине роста заболеваемости ОРВИ».

И если сезонное увеличение числа заболевших ОРВИ можно было спрогнозировать, то вот коронавируса из Китая не ждал никто. В России пока зарегистрировано двое заболевших - в Тюмени и Забайкальском крае, оба граждане Китая. В социальных сетях паники становится все больше, а медицинских масок на прилавках аптек - все меньше. Федеральная антимонопольная служба поручила проверить цены в регионах.

МАРИНА НИКОНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня мы делаем запросы в крупные аптечные организации, в крупные торговые организации для того, чтобы понять, какая цена на маски была в декабре, сравнить с январем месяцем и уже в феврале у нас вводится еженедельный мониторинг цен на маски».

В Китае коронавирусом заражены более 20 тысяч человек, погибли более 400. Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем пока приостановлено. Специалисты в области здравоохранения тем временем распространяют видео о том, как правильно использовать медицинские маски, а власти рассматривают временный запрет на их вывоз из России.
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