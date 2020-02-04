Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках. С ростом заболеваемости ОРВИ и вспышкой коронавируса в Китае стоимость таких масок уже повысилась и в Кирове.Одна из аптек в центре города. За упаковку из трех медицинских масок здесь придется отдать 70 рублей.Идем в аптеку, которая находится в нескольких метрах. Здесь взрослых медицинских масок и вовсе нет.В других аптеках города медицинские маски можно найти и по 45 рублей за 5 штук. Примерно столько же стоят маски в интернет-магазинах. Настоящий ажиотаж вокруг этого универсального защитного средства сейчас наблюдается во многих городах страны.И если сезонное увеличение числа заболевших ОРВИ можно было спрогнозировать, то вот коронавируса из Китая не ждал никто. В России пока зарегистрировано двое заболевших - в Тюмени и Забайкальском крае, оба граждане Китая. В социальных сетях паники становится все больше, а медицинских масок на прилавках аптек - все меньше. Федеральная антимонопольная служба поручила проверить цены в регионах.В Китае коронавирусом заражены более 20 тысяч человек, погибли более 400. Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем пока приостановлено. Специалисты в области здравоохранения тем временем распространяют видео о том, как правильно использовать медицинские маски, а власти рассматривают временный запрет на их вывоз из России.