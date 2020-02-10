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11 февраля 00:22
10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах.

В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах.

Вчера, 13:35
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В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах.

Процент заболевших ОРВИ в муниципальных школах г. Кирова достиг 7,56% от общего числа учащихся. Неделю назад этот показатель составлял 6,2%. Количество заболевших школьников составило 4 255 человек (за неделю +778).

В связи с этим на 7 дней были приостановлены занятия в 56-ти классах 22-х школ.

№ 2 - 4 класса, № 5 - 1 класс, № 8 - 1 класс, № 9 - 1 класс, № 18 - 1 класс, № 20 - 4 класса, № 27 - 2 класса, № 28 - 1 класс, № 32 - 2 класса, № 39 - 6 классов, № 45 - 1 класс, № 48 – 3 класса, № 51 – 3 класса, № 52 – 2 класса,  № 56 – 1 класс, № 59 – 4 класса, № 61 – 5 классов, № 62 – 1 класс, № 66 – 2 класса, художественно-технологический лицей - 5 классов, лингвистическая гимназия - 4 класса, Вятская православная гимназия – 2 класса.

С 10 февраля 15 классов из 56-ти приступят к занятиям – в школах № 8, 18, 27, 28, 45, 48, 59, 66, в Художественно-технологическом лицее, Лингвистической гимназии, Вятской православной гимназии.

В детских садах количество заболевших воспитанников на сегодня составило 8,21% от общего числа (неделю назад 7,3%) - 2 533 ребенка. На неделю приостановлено посещение 3 групп в детсаду № 57 и четырех групп в детсадах № 61, 84, 222, 230 (по 1 группе в каждом).
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