В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах.

Процент заболевших ОРВИ в муниципальных школах г. Кирова достиг 7,56% от общего числа учащихся. Неделю назад этот показатель составлял 6,2%. Количество заболевших школьников составило 4 255 человек (за неделю +778).В связи с этим на 7 дней были приостановлены занятия в 56-ти классах 22-х школ.№ 2 - 4 класса, № 5 - 1 класс, № 8 - 1 класс, № 9 - 1 класс, № 18 - 1 класс, № 20 - 4 класса, № 27 - 2 класса, № 28 - 1 класс, № 32 - 2 класса, № 39 - 6 классов, № 45 - 1 класс, № 48 – 3 класса, № 51 – 3 класса, № 52 – 2 класса, № 56 – 1 класс, № 59 – 4 класса, № 61 – 5 классов, № 62 – 1 класс, № 66 – 2 класса, художественно-технологический лицей - 5 классов, лингвистическая гимназия - 4 класса, Вятская православная гимназия – 2 класса.С 10 февраля 15 классов из 56-ти приступят к занятиям – в школах № 8, 18, 27, 28, 45, 48, 59, 66, в Художественно-технологическом лицее, Лингвистической гимназии, Вятской православной гимназии.В детских садах количество заболевших воспитанников на сегодня составило 8,21% от общего числа (неделю назад 7,3%) - 2 533 ребенка. На неделю приостановлено посещение 3 групп в детсаду № 57 и четырех групп в детсадах № 61, 84, 222, 230 (по 1 группе в каждом).