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11 февраля 20:23
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров.

Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров.

Сегодня, 12:33
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Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров.

Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 5 февраля самолеты ВКС РФ доставили из провинции Хубэй в тюменский санаторий 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они были изолированы на карантин на 14 дней.

Ни один из эвакуированных не был заражен коронавирусом 2019-nCoV. После карантина эвакуированные намерены отправиться в 44 города России. Большинство поедет в Москву – 33 человека.

По 9 человек отправятся Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров.

По двое отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ.

Остальные планируют уехать в 27 городов России – от Астрахани до Благовещенска. В Тюмени после карантина останется один местный житель и один екатеринбуржец.

Также планируют свои маршруты домой или по делам граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.

по информации ria.ru
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