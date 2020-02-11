Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 5 февраля самолеты ВКС РФ доставили из провинции Хубэй в тюменский санаторий 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они были изолированы на карантин на 14 дней.Ни один из эвакуированных не был заражен коронавирусом 2019-nCoV. После карантина эвакуированные намерены отправиться в 44 города России. Большинство поедет в Москву – 33 человека.По 9 человек отправятся Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. Поразъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк иПо двое отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ.Остальные планируют уехать в 27 городов России – от Астрахани до Благовещенска. В Тюмени после карантина останется один местный житель и один екатеринбуржец.Также планируют свои маршруты домой или по делам граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.