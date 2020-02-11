В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями

Врачи отмечают снижение летальности при раке и увеличение выявляемости онкопатологий. В Кировской области продолжаются мероприятия, посвященные борьбе с онкологическими заболеваниями.
Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями является следствием как старения населения, так и рядом других факторов: нерациональное питание, курение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, вирусные инфекции и другие. На сегодняшний день в мире нет метода, позволяющего полностью предотвратить развитие рака, но для значительного снижения рисков, необходимо регулярно соблюдать несложные рекомендации. Помимо отказа от вредных привычек, и ведения здорового образа жизни, необходимо регулярно проходить диспансеризацию.
ЛАРИСА СМЕРТИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ КОГБУЗ ККДЦ:
«С марта 2019 года вышел новый порядок прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, диспансеризацию сейчас проводят с 18 до 39 лет раз в три года, а лица в возрасте 40 лет и старше проходят диспансеризацию ежегодно».
Любой человек может пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства, с собой необходимо иметь медицинский полис и амбулаторную карту, лучше всего проходить диспансеризацию утром. Хотя новый порядок прохождения диспансеризации предусматривает ее проведение не только в дневное время, но и в вечернее, а также в субботу. А еще законодательством предусмотрено для работающих граждан предоставление работодателем одного дня для прохождения диспансеризации раз в три года, а для лиц пенсионного и пред пенсионного возраста два дня ежегодно.
АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИН, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ОНКОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы постоянно повторяем, приходите, обследуйтесь, вы будете раньше знать о своих проблемах, вы легче с ними в дальнейшем справитесь. И мы видим результаты этой диспансеризации, потому что у нас количество пациентов с ранними стадиями существенно увеличивается. Это громадная победа, потому что на ранних стадиях онкологические заболевания действительно можно излечить, или добиться многолетней длительной ремиссии».
В кировской области за 2019 год первичных пациентов было выявлено около 6 тысяч, а всего на учете в онкологическом центре состоит порядка 35 тысяч пациентов.
АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИН, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ОНКОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если мы говорим про Кировскую область, по результатам работы прошлого года у нас есть замечательные результаты, совершенно явное снижение смертности от онкологических заболеваний, т.е. за прошлый год наши цифры составили 221 на 100 тыс. населения, до этого цифра составляла 236, 239, т.е. за год удалось достичь таких значительных результатов».
В рамках месячника по борьбе с онкологическими заболеванием в Кировской области проходит целый ряд профилактических мероприятий, так например, в поликлинике Центра онкологии и медицинской радиологии запланирована акция "День открытых дверей", которая будет направлена на раннюю диагностику новообразований визуальных локализаций – патологии кожи и молочной железы.