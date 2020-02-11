В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями

Врачи отмечают снижение летальности при раке и увеличение выявляемости онкопатологий. В Кировской области продолжаются мероприятия, посвященные борьбе с онкологическими заболеваниями.Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями является следствием как старения населения, так и рядом других факторов: нерациональное питание, курение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, вирусные инфекции и другие. На сегодняшний день в мире нет метода, позволяющего полностью предотвратить развитие рака, но для значительного снижения рисков, необходимо регулярно соблюдать несложные рекомендации. Помимо отказа от вредных привычек, и ведения здорового образа жизни, необходимо регулярно проходить диспансеризацию.Любой человек может пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства, с собой необходимо иметь медицинский полис и амбулаторную карту, лучше всего проходить диспансеризацию утром. Хотя новый порядок прохождения диспансеризации предусматривает ее проведение не только в дневное время, но и в вечернее, а также в субботу. А еще законодательством предусмотрено для работающих граждан предоставление работодателем одного дня для прохождения диспансеризации раз в три года, а для лиц пенсионного и пред пенсионного возраста два дня ежегодно.В кировской области за 2019 год первичных пациентов было выявлено около 6 тысяч, а всего на учете в онкологическом центре состоит порядка 35 тысяч пациентов.В рамках месячника по борьбе с онкологическими заболеванием в Кировской области проходит целый ряд профилактических мероприятий, так например, в поликлинике Центра онкологии и медицинской радиологии запланирована акция "День открытых дверей", которая будет направлена на раннюю диагностику новообразований визуальных локализаций – патологии кожи и молочной железы.