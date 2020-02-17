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В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи

В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи

Сегодня, 10:55
113
Иван Швецов
В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи


В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи на 15 коек. По сути, это государственный хоспис, где неизлечимо больные люди с онкологическими, неврологическими и другими тяжелыми заболеваниями получают необходимую медицинскую помощь и уход.

Паллиативная помощь - это  медицинская помощь неизлечимо больным людям.  Как правило, речь идет об онкологических пациентах или людях, перенесших тяжелые инсульты. Ухаживать за обездвиженным и медленно угасающим человеком - тяжелый труд, нужно поддерживать чистоту и гигиену, ставить уколы и  капельницы, следить за приемом лекарств.   В Лянгасово на одном из этажей больницы №7 недавно открылось уже четвертое отделение паллиативной помощи в Кировской области. Как правило, людей кладут сюда на две недели.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОЛЬНИЦЫ №7 ИМ. В. И. ЮРЛОВОЙ:
«Надо отдать должное, что благодаря профессионализму наших сотрудников, большая часть пациентов все-таки выписывается. И потом мы можем взять их повторно через 2 недели или через месяц».

Очереди на госпитализацию отделение паллиативной помощи практически нет, благодаря Государственной программе развития здравоохранения, в регионе создана  100-процентная система по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым на любом этапе. Человек не остается без помощи и в те промежутки между госпитализациями,  то есть, когда его выписывают на дом. С собой при этом можно взять прибор искусственной вентиляции легких.  Родных и близких учат пользоваться этим устройством.

АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Примерно на период от 7 до 15 дней родственник находится в палате реанимации, обучается всему, затем его отправляют домой, где больного курирует патронажная бригада».

В отделении есть палата интенсивной терапии, за жизнь людей борются  не смотря ни на какие диагнозы и прогнозы.

Создание в регионе эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам позволяет снизить нагрузку на койки профильных стационаров, в том числе реанимационные, а также повысить качество жизни неизлечимых больных.
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