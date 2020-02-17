В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи на 15 коек. По сути, это государственный хоспис, где неизлечимо больные люди с онкологическими, неврологическими и другими тяжелыми заболеваниями получают необходимую медицинскую помощь и уход.Паллиативная помощь - это медицинская помощь неизлечимо больным людям. Как правило, речь идет об онкологических пациентах или людях, перенесших тяжелые инсульты. Ухаживать за обездвиженным и медленно угасающим человеком - тяжелый труд, нужно поддерживать чистоту и гигиену, ставить уколы и капельницы, следить за приемом лекарств. В Лянгасово на одном из этажей больницы №7 недавно открылось уже четвертое отделение паллиативной помощи в Кировской области. Как правило, людей кладут сюда на две недели.Очереди на госпитализацию отделение паллиативной помощи практически нет, благодаря Государственной программе развития здравоохранения, в регионе создана 100-процентная система по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым на любом этапе. Человек не остается без помощи и в те промежутки между госпитализациями, то есть, когда его выписывают на дом. С собой при этом можно взять прибор искусственной вентиляции легких. Родных и близких учат пользоваться этим устройством.В отделении есть палата интенсивной терапии, за жизнь людей борются не смотря ни на какие диагнозы и прогнозы.Создание в регионе эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам позволяет снизить нагрузку на койки профильных стационаров, в том числе реанимационные, а также повысить качество жизни неизлечимых больных.