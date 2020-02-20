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20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
В Кировской области 29 человек заболели гриппом.

В Кировской области 29 человек заболели гриппом.

Сегодня, 13:27
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В Кировской области 29 человек заболели гриппом.

В Кировской области 29 человек заболели гриппом. Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Кировской области превышен на 7%. За неделю зарегистрировано 10812 заболевших.

Растет количество пациентов, заразившихся вирусом гриппа.

С начала года в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии были выявлены: грипп АH1N1 (свиной) – 21 случай (25% от всех выявленных), гриппа В – 8 случаев (9,6%).

Рост числа заболевших отмечается только среди кировчан старше 14 лет – на 17,7%. В течение недели закрывались на карантин 51 класс в 19 школах. Также частично закрыты 18 групп в 12 детских дошкольных организациях.

Заболеваемость детей, несмотря на снижение, остается высокой и составляет в структуре заболевших 70%.
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