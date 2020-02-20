В Кировской области 29 человек заболели гриппом. Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Кировской области превышен на 7%. За неделю зарегистрировано 10812 заболевших.Растет количество пациентов, заразившихся вирусом гриппа.С начала года в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии были выявлены: грипп АH1N1 (свиной) – 21 случай (25% от всех выявленных), гриппа В – 8 случаев (9,6%).Рост числа заболевших отмечается только среди кировчан старше 14 лет – на 17,7%. В течение недели закрывались на карантин 51 класс в 19 школах. Также частично закрыты 18 групп в 12 детских дошкольных организациях.Заболеваемость детей, несмотря на снижение, остается высокой и составляет в структуре заболевших 70%.