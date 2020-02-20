В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины.

В июне 2020 года в Кировской области планируется открытие ПЭТ-центра (Центра ядерной медицины), который выведет процесс диагностики и лечения онкологических заболеваний на новый уровень.Об этом шла речь на встрече губернатора Кировской области Игоря Васильева с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) - один из диагностических методов, позволяющий обследовать пациента целиком в рамках одного исследования. Пациенту вводят внутривенно определенное вещество (глюкозу), к которому присоединена радиоактивная частица. Опухолевая ткань накапливает глюкозу и становится видна.В настоящее время в регионе начаты работы по ремонту и подготовке помещений, оснащению необходимым оборудованием.В рамках базовой программы ОМС исследования с использованием ПЭТ КТ станут доступны не только жителям Кировской области, но и других регионов.