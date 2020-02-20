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20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины.

В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины.

Сегодня, 14:59
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В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины.

В июне 2020 года в Кировской области планируется открытие ПЭТ-центра (Центра ядерной медицины), который выведет процесс диагностики и лечения онкологических заболеваний на новый уровень.

Об этом шла речь на встрече губернатора Кировской области Игоря Васильева с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.  

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) - один из диагностических методов, позволяющий обследовать пациента целиком в рамках одного исследования. Пациенту вводят внутривенно определенное вещество (глюкозу), к которому присоединена радиоактивная частица. Опухолевая ткань накапливает глюкозу и становится видна.

В настоящее время в регионе начаты работы по ремонту и подготовке помещений, оснащению необходимым оборудованием.

В рамках базовой программы ОМС исследования с использованием ПЭТ КТ станут доступны не только жителям Кировской области, но и других регионов.
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