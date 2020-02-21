В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю зарегистрировано более десяти с половиной тысяч человек, заболевших ОРВИ, эпидпорог превышен на 7%.Количество выявленных случаев гриппа составило 29. Увеличение числа заболевших отмечается только среди населения старше 14 лет. Среди детей есть тенденция к снижению заболеваемости, это результат профилактических мер, в том числе ограничительного характера. Так, в течение недели закрыли на карантин 51 класс в 19 школах, частично закрыты 18 групп в 12 детских садах. Однако, заболеваемость детей, несмотря на снижение, остается высокой. Родителям рекомендуют воздержаться от посещения с детьми мест массового пребывания, в случае заболевания нужно сразу вызвать врача на дом.