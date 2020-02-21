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21 февраля 22:34
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ

В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ

Сегодня, 11:17
163
Светлана Вертелецкая
В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ


В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю зарегистрировано более десяти с половиной тысяч человек, заболевших ОРВИ, эпидпорог превышен на 7%.

Количество выявленных случаев гриппа составило 29. Увеличение числа заболевших отмечается только среди населения старше 14 лет. Среди детей есть тенденция к снижению заболеваемости, это результат профилактических мер, в том числе ограничительного характера. Так, в течение недели закрыли на карантин 51 класс в 19 школах, частично закрыты 18 групп в 12 детских садах. Однако, заболеваемость детей, несмотря на снижение, остается высокой. Родителям рекомендуют воздержаться от посещения с детьми мест массового пребывания, в случае заболевания нужно сразу вызвать врача на дом.
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