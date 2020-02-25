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25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области

Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области

Вчера, 19:30
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Ольга Чуракова
Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области


Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области. Накануне в Казань были доставлены восемь россиян-пассажиров лайнера Diamond Princess (Диамант Принцесс).

Трое из них оказались инфицированы коронавирусом. Болезнь у них протекает в легкой форме. Все пассажиры, доставленные в Казань, находятся на карантине в республиканской инфекционной больнице. Добавим, что меры для недопущения распространения коронавируса принимаются во всех регионах. В Кировской области планируется открытие карантинного центра. В целом в России под наблюдением медиков находятся 11 тысяч человек: большинство - это граждане Китая и россияне, приехавшие из КНР. Самая тревожная новость последних дней: врачи установили, что в китайском городе Ухань около 200 человек заболели от коронавируса повторно.
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