Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области. Накануне в Казань были доставлены восемь россиян-пассажиров лайнера Diamond Princess (Диамант Принцесс).Трое из них оказались инфицированы коронавирусом. Болезнь у них протекает в легкой форме. Все пассажиры, доставленные в Казань, находятся на карантине в республиканской инфекционной больнице. Добавим, что меры для недопущения распространения коронавируса принимаются во всех регионах. В Кировской области планируется открытие карантинного центра. В целом в России под наблюдением медиков находятся 11 тысяч человек: большинство - это граждане Китая и россияне, приехавшие из КНР. Самая тревожная новость последних дней: врачи установили, что в китайском городе Ухань около 200 человек заболели от коронавируса повторно.