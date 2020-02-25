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26 февраля 02:16
25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах.

В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах.

Вчера, 18:54
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В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах.

В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. В департаменте образования сообщают, что уровень заболеваемости школьников начал снижаться.

Число больных ОРВИ составляет более 3,6 тыс. человек. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших школьников уменьшилось с 7,6% до 6,5% от общего числа учащихся. До 25 февраля были приостановлены занятия в 24 классах 12 школ. В 26-ти детей отправили на каникулы.

Сегодня в большинстве учебных заведений занятия возобновились. На карантине находится один класс в школе № 16.

Закрытыми остаются 7 групп в 5 дошкольных учреждениях. В них карантин продлится до 27 февраля.

В целом в Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ, особенно среди взрослого населения. Эпидемиологический порог превышен на 7%.

Ранее сообщалось, что по 2 марта 2020 года управление Роспотребнадзора по Кировской области организует телефонные «горячие линии» по вопросам дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты).

Получить консультации специалистов по продуктам, разрешенным к реализации через вендинговые аппараты можно по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800-555-49-43 (звонок бесплатный) или управления Роспотребнадзора по Кировской области +7 (8332) 40-67-24, который функционирует ежедневно с 10:00 до 12:00 (кроме выходных и праздничных дней).
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