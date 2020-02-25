В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. В департаменте образования сообщают, что уровень заболеваемости школьников начал снижаться.Число больных ОРВИ составляет более 3,6 тыс. человек. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших школьников уменьшилось с 7,6% до 6,5% от общего числа учащихся. До 25 февраля были приостановлены занятия в 24 классах 12 школ. В 26-ти детей отправили на каникулы.Сегодня в большинстве учебных заведений занятия возобновились. На карантине находится один класс в школе № 16.Закрытыми остаются 7 групп в 5 дошкольных учреждениях. В них карантин продлится до 27 февраля.В целом в Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ, особенно среди взрослого населения. Эпидемиологический порог превышен на 7%.Ранее сообщалось, что по 2 марта 2020 года управление Роспотребнадзора по Кировской области организует телефонные «горячие линии» по вопросам дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты).Получить консультации специалистов по продуктам, разрешенным к реализации через вендинговые аппараты можно по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800-555-49-43 (звонок бесплатный) или управления Роспотребнадзора по Кировской области +7 (8332) 40-67-24, который функционирует ежедневно с 10:00 до 12:00 (кроме выходных и праздничных дней).