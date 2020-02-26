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27 февраля 11:38
27 фев 10:54 У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове 26 фев 18:10 В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной 26 фев 18:07 Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства 26 фев 18:04 В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей 26 фев 16:00 В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли". 26 фев 15:28 В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта 26 фев 15:26 В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок 26 фев 15:24 В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ 26 фев 12:28 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна" 26 фев 12:26 В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год
В Кировской области могут открыть карантинный центр по коронавирусу

В Кировской области могут открыть карантинный центр по коронавирусу

Вчера, 11:06
295
Елена Крылова
В Кировской области могут открыть карантинный центр по коронавирусу


Первые россияне зараженные коронавирусом оказались в непосредственной близости от Кировской области. Восемь пассажиров с круизного лайнера, на котором был выявлен очаг опасного заболевания доставлены из Токио в Казань. Согласно информации, у троих человек коронавирус проходит в легкой форме.

Как сообщают представители местного Минздрава, температуры, кашля и других симптомов у поступивших в клинику нет. Между тем в Оричевском районе может появиться карантинный центр для прибывших из Китая. Объект будет рассчитан на 40 человек. В них планируется помещать граждан Китая, вернувшихся в нашу область с каникул. В Кировской области эпидемический сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается на протяжении трех недель. По прогнозам специалистов крупных вспышек заболеваемости не ожидается.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас на прошлой неделе обратилось в медицинские организации 10935 человек, это на один процент, я почему и говорю стабильная ситуация больше чем на предыдущей неделе, говорить о каком то росте значительном здесь не приходится, это ниже эпидемического порога на 1,8%, средний эпидемический порог он рассчитывается из средне многолетнего уровня, т.е. мы примерно на уровне средне многолетнего показателя, это по области такие цифры».

В Кирове, по данным Роспотребнадзора, сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ, особенно среди взрослого населения. Эпидемиологический порог превышен на 7%. А вот уровень заболеваемости школьников снизился, однако карантинные меры сохраняются в школе № 16 - дистанционно учится один класс - и в пяти детских садах, где закрыты 7 групп. В них карантин продлится до 27 февраля.
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