В Кировской области могут открыть карантинный центр по коронавирусу

Первые россияне зараженные коронавирусом оказались в непосредственной близости от Кировской области. Восемь пассажиров с круизного лайнера, на котором был выявлен очаг опасного заболевания доставлены из Токио в Казань. Согласно информации, у троих человек коронавирус проходит в легкой форме.Как сообщают представители местного Минздрава, температуры, кашля и других симптомов у поступивших в клинику нет. Между тем в Оричевском районе может появиться карантинный центр для прибывших из Китая. Объект будет рассчитан на 40 человек. В них планируется помещать граждан Китая, вернувшихся в нашу область с каникул. В Кировской области эпидемический сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается на протяжении трех недель. По прогнозам специалистов крупных вспышек заболеваемости не ожидается.В Кирове, по данным Роспотребнадзора, сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ, особенно среди взрослого населения. Эпидемиологический порог превышен на 7%. А вот уровень заболеваемости школьников снизился, однако карантинные меры сохраняются в школе № 16 - дистанционно учится один класс - и в пяти детских садах, где закрыты 7 групп. В них карантин продлится до 27 февраля.