В Кировской области могут открыть карантинный центр по коронавирусу

Первые россияне зараженные коронавирусом оказались в непосредственной близости от Кировской области. Восемь пассажиров с круизного лайнера, на котором был выявлен очаг опасного заболевания доставлены из Токио в Казань. Согласно информации, у троих человек коронавирус проходит в легкой форме.
Как сообщают представители местного Минздрава, температуры, кашля и других симптомов у поступивших в клинику нет. Между тем в Оричевском районе может появиться карантинный центр для прибывших из Китая. Объект будет рассчитан на 40 человек. В них планируется помещать граждан Китая, вернувшихся в нашу область с каникул. В Кировской области эпидемический сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается на протяжении трех недель. По прогнозам специалистов крупных вспышек заболеваемости не ожидается.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас на прошлой неделе обратилось в медицинские организации 10935 человек, это на один процент, я почему и говорю стабильная ситуация больше чем на предыдущей неделе, говорить о каком то росте значительном здесь не приходится, это ниже эпидемического порога на 1,8%, средний эпидемический порог он рассчитывается из средне многолетнего уровня, т.е. мы примерно на уровне средне многолетнего показателя, это по области такие цифры».
В Кирове, по данным Роспотребнадзора, сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ, особенно среди взрослого населения. Эпидемиологический порог превышен на 7%. А вот уровень заболеваемости школьников снизился, однако карантинные меры сохраняются в школе № 16 - дистанционно учится один класс - и в пяти детских садах, где закрыты 7 групп. В них карантин продлится до 27 февраля.