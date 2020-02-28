В регионе реализуется проект "Особый доктор"

Более пятисот студентов и врачей стали участниками проекта "Особый доктор". Он реализуется в регионе при поддержке Фонда Президентских грантов. Тема образовательной программы - сопровождение семей, воспитывающих детей с психическими расстройствами.
Этот маленький пациент - первый из двойни. Брат Дима в два с половиной года уже бегает, а Саша пока так и не может ходить. Помогает малышу овладеть собственным телом, наладить работу рук и ног антигравитационный костюм. Именно такие, но только для взрослых разрабатывали специально для реабилитации космонавтов после длительных полетов.
ЮЛИЯ ШТЫЛЬ:
«Каждый раз мы видим результаты, ножки становятся крепче, спинка крепче, эмоционально ребенок взрослее становится, мы, конечно, стремимся пойти сами, но для этого еще надо будет потрудиться».
Виброплатформа - еще одна новинка в Центре медицинской реабилитации. В зависимости от выбранного режима устройство позволяет у одних малышей тренировать мышцы, снижать их тонус, у других - развивать чувство баланса и координацию. Использование инновационных технологий - реальный шанс выздоровления для детей. Еще одним шагом стала разработка и апробирование нового направления просвещения медиков. Образовательную программу "Особый доктор" оценили и опытные специалисты.
ЕЛЕНА ДЕЙНИЧЕНКО, ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ:
«Мы очень много с детьми занимаемся лечебной физкультурой, заставляем сделать их какое-то определенное упражнение, и вот такая точная мысль, что нужно сначала ребенку сказать, как, что я буду с ним делать, и когда мы уже опробовали на своих занятиях этот момент, мы поняли, что эффект от занятий тал гораздо лучше».
Задача проекта "Особый доктор" - дать реальные инструменты взаимодействия медиков с семьями, где растут дети с инвалидностью. Интерес к этой теме проявили больше ста врачей из Кирова и области. Среди них и те, кому приходится первыми сообщать родителям о тяжелом заболевании новорожденного.
АНАСТАСИЯ БЕРЕСНЕВА, ВРАЧ-ГЕНЕТИК:
«Очень важно, как пройдет первый разговор с семьей, как они воспримут эту информацию, наша задача сделать так, чтобы они восприняли ее как можно легче».
В Кировской области более четырех тысяч семей воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Врач для них может стать дополнительным источником стресса, а может – источником энергии, информации и поддержки.
СВЕТЛАНА ГРОМОВА, ДЕКАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:
«Мы находили с ними контакты, но чисто интуитивно, а вот после этого цикла я уже знаю, с какими словами к детям обращаться, как с ними общаться, как находить с ними контакт, и коммуникативный контакт будет найдет и в ходе моих таких неприятных манипуляций, как стоматология».
Теоретические знания также получили больше 450 студентов медуниверситета, практическим навыкам общения с детьми с психическими расстройствами их продолжают учить в Центре "Дорогою добра".
ЕЛЕНА ЛЯНГУЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Пользоваться разными альтернативными способами - жестами, карточками, управлением взглядом, чему тоже в медицинских вузах не учат. Программа делалась по запросу со стороны родителей и со стороны медицинского персонала».
Проект "Особый доктор" станет базой для дальнейшего обучения не только медиков, но и педагогов, и социальных работников.