В регионе реализуется проект "Особый доктор"

Более пятисот студентов и врачей стали участниками проекта "Особый доктор". Он реализуется в регионе при поддержке Фонда Президентских грантов. Тема образовательной программы - сопровождение семей, воспитывающих детей с психическими расстройствами.Этот маленький пациент - первый из двойни. Брат Дима в два с половиной года уже бегает, а Саша пока так и не может ходить. Помогает малышу овладеть собственным телом, наладить работу рук и ног антигравитационный костюм. Именно такие, но только для взрослых разрабатывали специально для реабилитации космонавтов после длительных полетов.Виброплатформа - еще одна новинка в Центре медицинской реабилитации. В зависимости от выбранного режима устройство позволяет у одних малышей тренировать мышцы, снижать их тонус, у других - развивать чувство баланса и координацию. Использование инновационных технологий - реальный шанс выздоровления для детей. Еще одним шагом стала разработка и апробирование нового направления просвещения медиков. Образовательную программу "Особый доктор" оценили и опытные специалисты.Задача проекта "Особый доктор" - дать реальные инструменты взаимодействия медиков с семьями, где растут дети с инвалидностью. Интерес к этой теме проявили больше ста врачей из Кирова и области. Среди них и те, кому приходится первыми сообщать родителям о тяжелом заболевании новорожденного.В Кировской области более четырех тысяч семей воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Врач для них может стать дополнительным источником стресса, а может – источником энергии, информации и поддержки.Теоретические знания также получили больше 450 студентов медуниверситета, практическим навыкам общения с детьми с психическими расстройствами их продолжают учить в Центре "Дорогою добра".Проект "Особый доктор" станет базой для дальнейшего обучения не только медиков, но и педагогов, и социальных работников.