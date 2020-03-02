В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ в связи с распространением гриппа. Зарегистрировано 375 случаев с предварительным диагнозом «пневмония».Это показатель на среднемноголетнем уровне. И продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции. По данным на 28 февраля медицинское наблюдение ведется за 5-тью гражданами, вернувшимися из КНР. Все, у кого заканчивается срок наблюдения (а таких уже 44 человека), проходят лабораторные исследования на коронавирус. По состоянию на 28 февраля, больных и вирусоносителей не выявлено. Меры по медицинскому контролю за лицами, прибывающими из стран, неблагополучных по коронавирусу, будут продолжены.В связи с эпидемиологической ситуацией в Кирове во всех городских библиотеках введен временный запрет на проведение массовых мероприятий.Карантин будет действовать до стабилизации ситуации. При этом работа абонемента продолжается в обычном режиме. Читатели могут взять литературу на дом или продлить пользование книгой.