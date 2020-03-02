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02 мар 18:07 В Кирово-Чепецком районе грузовой поезд сбил табун лошадей 02 мар 18:02 В Кирове состоялся чемпионат по фехтованию ПФО 02 мар 18:00 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот» 02 мар 17:58 Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья 02 мар 17:56 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ 02 мар 17:54 От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан 02 мар 17:50 Розыск подозреваемых 02 мар 15:33 Сотрудникам заповедника «Нургуш» удалось заснять дикую норку 02 мар 15:32 В Кирове прошли веселые масленичные гулянья 02 мар 15:30 В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной
В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ

В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ

Вчера, 17:56
176
Светлана Вертелецкая
В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ


В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ в связи с распространением гриппа. Зарегистрировано 375 случаев с предварительным диагнозом «пневмония».

Это показатель на среднемноголетнем уровне. И продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции. По данным на 28 февраля медицинское наблюдение ведется за 5-тью гражданами, вернувшимися из КНР. Все, у кого заканчивается срок наблюдения (а таких уже 44 человека), проходят лабораторные исследования на коронавирус. По состоянию на 28 февраля, больных и вирусоносителей не выявлено. Меры по медицинскому контролю за лицами, прибывающими из стран, неблагополучных по коронавирусу, будут продолжены.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Кирове во всех городских библиотеках введен временный запрет на проведение массовых мероприятий.

Карантин будет действовать до стабилизации ситуации. При этом работа абонемента продолжается в обычном режиме. Читатели могут взять литературу на дом или продлить пользование книгой.


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