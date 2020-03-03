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04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей 04 мар 11:58 Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин 04 мар 10:36 В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей 04 мар 10:27 В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями. 03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф
Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин

Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин

Сегодня, 11:58
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Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин


В Кирове с  сегодняшнего дня закрыта на карантин школа № 19. Причина - резкое повышение на 24% числа учащихся, заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Незапланированные каникулы продлятся по 10 марта. Кроме того, приостановлены занятия в семи классах в шести городских школах. Остальные работают в штатном режиме, но ситуация постоянно меняется. По данным Роспотребнадзора, в целом в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Специалисты напоминают о важности соблюдения элементарных правил профилактики: чаще мыть руки, избегать мест скопления людей и использовать защитные маски.
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