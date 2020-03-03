Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин

В Кирове с сегодняшнего дня закрыта на карантин школа № 19. Причина - резкое повышение на 24% числа учащихся, заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом.Незапланированные каникулы продлятся по 10 марта. Кроме того, приостановлены занятия в семи классах в шести городских школах. Остальные работают в штатном режиме, но ситуация постоянно меняется. По данным Роспотребнадзора, в целом в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Специалисты напоминают о важности соблюдения элементарных правил профилактики: чаще мыть руки, избегать мест скопления людей и использовать защитные маски.