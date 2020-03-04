В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ. За медицинской помощью за неделю обратились восемь с половиной тысяч человек, пять с половиной тысяч из них - дети до 15 лет. Во всех детских учреждениях введены меры профилактики, одну школу города закрыли на карантин.Сейчас болеют более 20 процентов учеников, остальные - на дистанционном обучении. В кабинетах проводят дезинфекцию - поверхности протирают со специальным раствором. В кабинетах можно найти разве что педагогов - они отправляют ученикам задания по интернету через электронный дневник и проверяют домашние задания.Дезинфекция проводится и в детском саду номер 12 - здесь одна группа закрыта на карантин, на больничном 26 детей. Остальные группы работают в обычном режиме, но, как и в других детских садах, здесь ввели особые меры: увеличено время проветривания и время прогулок, используются рециркуляторы воздуха, на подоконниках лежит чеснок.Врачи напоминают: отводить заболевшего ребёнка в школу иди детский сад не стоит.Карантинные мероприятия введены в 14 детских садах и 9 школах.