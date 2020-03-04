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В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ

В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ

Вчера, 17:58
189
Александра Гуляева
В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ


В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ. За медицинской помощью за неделю обратились восемь с половиной тысяч человек, пять с половиной тысяч из них - дети до 15 лет. Во всех детских учреждениях введены меры профилактики, одну школу города закрыли на карантин.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В коридорах школы номер 19 сегодня непривычно тихо. Кабинеты - пустые, на партах стоят перевернутые стулья, уроки в школе отменили. Занятия приостановлены из-за роста заболеваемости ОРВИ».

Сейчас болеют более 20 процентов учеников, остальные - на дистанционном обучении. В кабинетах проводят дезинфекцию - поверхности протирают со специальным раствором. В кабинетах можно найти разве что педагогов - они отправляют ученикам задания по интернету через электронный дневник и проверяют домашние задания.

ЛАРИСА ПАНЮШЕВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №19:
«Ежедневно выкладывается на сайт школы информация по каждому предмету, что изучить, со страниц учебника что законспектировать, прорешать, может быть, какие задания выполнить самостоятельно».

Дезинфекция проводится и в детском саду номер 12 - здесь одна группа закрыта на карантин, на больничном 26 детей. Остальные группы работают в обычном режиме, но, как и в других детских садах, здесь ввели особые меры: увеличено время проветривания и время прогулок, используются рециркуляторы воздуха, на подоконниках лежит чеснок.

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВЫХ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №12:
«Усилен утренний фильтр у детей, проводится термометрия с фиксацией в листе наблюдения. Осмотр визуальный на признаки катарального проявления заболевания. В случае заболевания ребенок изолируется в медицинский кабинет под присмотр старшей медсестры до прихода родителей».

Врачи напоминают: отводить заболевшего ребёнка  в школу иди детский сад не стоит.

ЕЛЕНА ЗОЛОТУХИНА, ВРАЧ-ПЕДИАТР:
«Это чревато тем, что у него могут возникнуть осложнения, а также заболевание примет более длительный период. При первых симптомах заболевания, это таких как недомогание, головная боль, чихание, покашливание, ребенку следует лучше остаться дома и вызвать доктора на дом».

Карантинные мероприятия введены в 14 детских садах и 9 школах.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всего заболевших было, обратившихся за помощью, 8556, но вот прогноз на эту неделю, что будет нарастание. Хотя и характеризуем, что эпидемия низкой интенсивности, тем не менее меры профилактики остаются актуальными».
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