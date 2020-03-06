Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе

В регионе снизилось число заболевших ОРВИ, уровень заболеваемости - ниже эпидпорога, тем не менее - по-прежнему высок.За неделю за медицинской помощью обратились 8556 человек, более половины - дети. Вирусы гриппа сохраняют высокий удельный вес в структуре возбудителей ОРВИ – при обследовании 41 заболевшего вирус гриппа А выявлен в 10 случаях, гриппа В - в 4-х. Зарегистрировано и 404 случая с предварительным диагнозом «пневмония». Противоэпидемические мероприятия продолжаются, в том числе в отношении новой коронавирусной инфекции. Наблюдение ведется за одиннадцатью гражданами, вернувшимися из-за рубежа. При респираторном заболевании предусмотрена госпитализация таких лиц, в такой ситуации оказался пациент после поездки в Италию. Носителей коронавируса не выявлено.