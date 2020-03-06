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06 мар 17:59 О необычных увлечениях жительниц региона 06 мар 17:56 Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках 06 мар 17:53 В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах 06 мар 15:43 Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию 06 мар 15:40 Выставка Виктора Путинцева «С любовью к жизни» в Выставочном зале художественного музея 06 мар 15:35 Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха 06 мар 15:34 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе 06 мар 15:31 В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель» 06 мар 15:28 Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий 06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова
Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе

Сегодня, 15:34
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Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе


В регионе снизилось число заболевших ОРВИ, уровень заболеваемости - ниже эпидпорога, тем не менее - по-прежнему высок.

За неделю за медицинской помощью обратились 8556 человек, более половины - дети. Вирусы гриппа сохраняют высокий удельный вес в структуре возбудителей ОРВИ – при обследовании 41 заболевшего вирус гриппа А выявлен в 10 случаях, гриппа В - в 4-х. Зарегистрировано и 404 случая с предварительным диагнозом «пневмония». Противоэпидемические мероприятия продолжаются, в том числе в отношении новой коронавирусной инфекции. Наблюдение ведется за одиннадцатью гражданами, вернувшимися из-за рубежа. При респираторном заболевании предусмотрена госпитализация таких лиц, в такой ситуации оказался пациент после поездки в Италию. Носителей коронавируса не выявлено.
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