Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках

Появилась информация о том, что в Кирове подорожали медицинские маски, а за последние дни и вовсе исчезли с прилавков аптек.Мы посетили несколько аптек, по словам провизоров маски действительно отсутствуют, кто-то признается, что закончились они еще в феврале, другие говорят, что ждут поступления средств защиты со дня на день. Слухи в интернете оказались реальностью - найти маски в продаже оказалось непростой задачей.Что касается антибактериальных гелей и салфеток, они в продаже имеются практически в каждой аптеке. Провизоры аптек, в которых нам удалось побывать опровергли слухи о том, что маски скупают иностранные граждане. Но, несмотря на выявленный дефицит в ряде аптек - кировчане нехватку защитных средств не ощущает. Некоторые, например, запаслись впрок, заранее.Также, в начале февраля обсуждалась тема завышения цен в аптеках на медицинские маски, в разных регионах. Что касается Кирова, по словам представителей УФАС с февраля месяца в нашем городе было проведено несколько проверок, значительного завышения цен не обнаружено, это касается обычных масок на резинке или завязках.Те аптеки на которые поступают жалобы дополнительно включаются в мониторинг, на данный момент поступило пять жалоб на завышенные цены на медицинские маски, по трем аптекам проверки еще продолжаются, по двум аптекам уже закончены, было установлено, что в одной из аптек не было роста цен на маски, напротив, было снижение стоимости, по второму заявлению, выяснилось, что с пяти рублей цена маски выросла до 13 рублей, но это было обусловлено новым закупом товара. А вот заявлений на отсутствие масок в аптеках пока не поступало.