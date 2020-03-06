Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках

Появилась информация о том, что в Кирове подорожали медицинские маски, а за последние дни и вовсе исчезли с прилавков аптек.
ЕЛЕНА КРЫЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В соц.сетях появилась информация о том, что в аптеках закончились медицинские защитные маски, а также средства личной гигиены, антибактериальные гели, салфетки и т.д., так ли это сейчас мы узнаем в самих аптеках».
Мы посетили несколько аптек, по словам провизоров маски действительно отсутствуют, кто-то признается, что закончились они еще в феврале, другие говорят, что ждут поступления средств защиты со дня на день. Слухи в интернете оказались реальностью - найти маски в продаже оказалось непростой задачей.
- Есть ли маски у вас в аптеке? Масок нет.
- Есть ли в вашей аптеке маски? Сейчас посмотрю, маска медицинская, да? Да. У нас закончились.
- Скажите пожалуйста, если у вас в аптеке маски? Закончились. А давно закончились? Позавчера, но у нас они заказаны.
Что касается антибактериальных гелей и салфеток, они в продаже имеются практически в каждой аптеке. Провизоры аптек, в которых нам удалось побывать опровергли слухи о том, что маски скупают иностранные граждане. Но, несмотря на выявленный дефицит в ряде аптек - кировчане нехватку защитных средств не ощущает. Некоторые, например, запаслись впрок, заранее.
- Я обычно покупаю заранее. Купила по 10 штук две упаковки и мне пока хватает, в аптеку не хожу пока, поэтому думаю, что у нас проблему нет. Сейчас же сами наверно знаете в связи с коронавирусом, а раньше из-за гриппа мы их брали, поэтому я даже не могу сказать если у нас или нет в районе маски.
- Вот я живу там на Ленина 189, там у нас аптека, там маски есть, я тут купила, спокойно, свободно.
Также, в начале февраля обсуждалась тема завышения цен в аптеках на медицинские маски, в разных регионах. Что касается Кирова, по словам представителей УФАС с февраля месяца в нашем городе было проведено несколько проверок, значительного завышения цен не обнаружено, это касается обычных масок на резинке или завязках.
МАРИНА НИКОНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если мы говорим про эти маски, то в начале мониторинга максимальная цена на маски была 8 рублей, на сегодняшний день максимальная цена на маску 15 рублей, но это не значит, что во всех аптеках она 15 рублей, это самая максимальная цена, в тех аптеках, которые попадают под наш мониторинг».
Те аптеки на которые поступают жалобы дополнительно включаются в мониторинг, на данный момент поступило пять жалоб на завышенные цены на медицинские маски, по трем аптекам проверки еще продолжаются, по двум аптекам уже закончены, было установлено, что в одной из аптек не было роста цен на маски, напротив, было снижение стоимости, по второму заявлению, выяснилось, что с пяти рублей цена маски выросла до 13 рублей, но это было обусловлено новым закупом товара. А вот заявлений на отсутствие масок в аптеках пока не поступало.