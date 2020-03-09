Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу. "Горячая линия" организована в рамках дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV).Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), необходимо в максимально короткие сроки после возвращения сообщить по телефонуили телефонусвои контактные данные, сроки пребывания за пределами России и страну пребывания.По последним данным, подтвержденные случаи заражения коронавирусом выявлены в более 100 странах мира. Общее количество инфицированных превысило 110 тысяч человек. Количество умерших - более 4 тысяч.В России, по данным оперативного штаба на 9.03, зафиксировано 24 случая заражения: в Москве, Казани, Липецке, Забайкальском крае, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининградской области. Все инфицированные заразились на территории других стран. Трое пациентов выздоровели и выписаны из больниц.Тем временем эпидемиологи Китая выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека. Даже вылечившийся человек в дальнейшем может иметь проблемы со здоровьем. Такую информацию приводит китайское издание Global Times со ссылкой на врачей университетской больницы Уханя.Влияние COVID-19 на организм человека похоже на сочетание ОРВИ и СПИДа: он наносит вред как легким, так и иммунной системе. Вскрытия умерших от коронавиурса показывают серьезные повреждения и легких, и иммунной системы.По мнению ученых, количество смертей в Китае может снова внезапно увеличиться.