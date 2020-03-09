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10 марта 18:18
10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу. 09 мар 14:13 В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке.
Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу.

Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу.

Вчера, 14:25
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Кировский минздрав открыл

Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу. "Горячая линия" организована в рамках дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV).

Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), необходимо в максимально короткие сроки после возвращения сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами России и страну пребывания.

По последним данным, подтвержденные случаи заражения коронавирусом выявлены в более 100 странах мира. Общее количество инфицированных превысило 110 тысяч человек. Количество умерших - более 4 тысяч.

В России, по данным оперативного штаба на 9.03, зафиксировано 24 случая заражения: в Москве, Казани, Липецке, Забайкальском крае, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининградской области. Все инфицированные заразились на территории других стран. Трое пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Тем временем эпидемиологи Китая выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека. Даже вылечившийся человек в дальнейшем может иметь проблемы со здоровьем. Такую информацию приводит китайское издание Global Times со ссылкой на врачей университетской больницы Уханя.

Влияние COVID-19 на организм человека похоже на сочетание ОРВИ и СПИДа: он наносит вред как легким, так и иммунной системе. Вскрытия умерших от коронавиурса показывают серьезные повреждения и легких, и иммунной системы.

По мнению ученых, количество смертей в Китае может снова внезапно увеличиться.
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