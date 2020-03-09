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10 марта 18:18
10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу. 09 мар 14:13 В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке.
В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа.

В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа.

Сегодня, 16:29
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В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа.

 Кировской области продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). На 10 марта 2020 года медицинское наблюдение ведется за 16 гражданами, вернувшимися из-за рубежа.

Носителей нового коронавируса пока не выявлено. Всего с простудными заболеваниями было выявлено 5 граждан РФ вернувшихся из КНР и двое - из Италии, все прошли лечение в условиях стационара.

Управление Роспотребнадзора по Кировской области обращается к гражданам, вернувшимся из КНР, Южной Кореи и Ирана, а также при контакте с больными в других странах, в течение 14 дней после возвращения оставаться дома под медицинским наблюдением, не посещать места работы и учебы, минимизировать контакты с родственниками и друзьями.

При появлении симптомов - немедленно обращаться к врачу.

В целях недопущения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, кировчан просят не планировать поездки в КНР, Южную Корею, Иран и Италию до стабилизации ситуации. Для граждан, вернувшихся из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), проводятся консультации.

Обратиться на «информационную линию» по вопросу профилактики коронавирусной инфекции можно по телефону 40-68-71, 40-67-24.

Тем временем в Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ в связи с распространением гриппа. Обратились за медицинской помощью на прошедшей неделе 9942 человека, из них детей – 6158 (62,2%).

Вирусы гриппа сохраняют высокий удельный вес в структуре возбудителей ОРВИ – при обследовании 90 человек с ОРВИ вирус гриппа А выявлен в 29 случаях, вирус гриппа В - у 4-х пациентов (в целом у 32% обследованных больных). 
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