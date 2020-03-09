В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа.

Кировской области продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). На 10 марта 2020 года медицинское наблюдение ведется за 16 гражданами, вернувшимися из-за рубежа.Носителей нового коронавируса пока не выявлено. Всего с простудными заболеваниями было выявлено 5 граждан РФ вернувшихся из КНР и двое - из Италии, все прошли лечение в условиях стационара.Управление Роспотребнадзора по Кировской области обращается к гражданам, вернувшимся из КНР, Южной Кореи и Ирана, а также при контакте с больными в других странах, в течение 14 дней после возвращения оставаться дома под медицинским наблюдением, не посещать места работы и учебы, минимизировать контакты с родственниками и друзьями.При появлении симптомов - немедленно обращаться к врачу.В целях недопущения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, кировчан просят не планировать поездки в КНР, Южную Корею, Иран и Италию до стабилизации ситуации. Для граждан, вернувшихся из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), проводятся консультации.Обратиться на «информационную линию» по вопросу профилактики коронавирусной инфекции можно по телефону 40-68-71, 40-67-24.Тем временем в Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ в связи с распространением гриппа. Обратились за медицинской помощью на прошедшей неделе 9942 человека, из них детей – 6158 (62,2%).Вирусы гриппа сохраняют высокий удельный вес в структуре возбудителей ОРВИ – при обследовании 90 человек с ОРВИ вирус гриппа А выявлен в 29 случаях, вирус гриппа В - у 4-х пациентов (в целом у 32% обследованных больных).