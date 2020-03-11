В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей. Пострадали домашние питомцы. Специалисты ветеринарной клиники удалили двух кровососов. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи укусов в такой ранний период единичны. Это могло произойти на территории теплицы или у частных домов. Клещей могли принести и грызуны.Напомним, что благоприятными условиями для появления паразитов является открытая почва без снега и повышение температуры до +8 градусов. Первые клещи чаще всего появляются на южных склонах, которые раньше освобождаются от снега, и на проталинах около домов. По мнению экспертов, в ближайшие две-три недели выход клещей в регионе не ожидается, поскольку благоприятных условий для них не предвидится. Напомним, что самые ранние случаи нападения клещей на человека фиксировались в последних числах марта.