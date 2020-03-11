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11 марта 22:59
11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов 11 мар 17:48 Проблема ливневой канализации в Кирове становится все актуальнее 11 мар 15:24 В Арбажском районе состоялся настоящий спортивный праздник 11 мар 15:20 Киров готовится к 75-летию Великой Победы 11 мар 15:19 В Оричах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков 11 мар 15:18 В Кирове полицейские устанавливают личность причастного к краже 11 мар 15:18 В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы 11 мар 12:11 Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра" 11 мар 12:10 В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей
В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей

В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей

Сегодня, 12:10
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В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей


В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей. Пострадали домашние питомцы. Специалисты ветеринарной клиники  удалили двух кровососов. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи укусов в такой ранний период единичны.  Это могло произойти на территории теплицы или у частных домов. Клещей могли принести и грызуны.

Напомним, что благоприятными условиями для появления паразитов является открытая почва без снега и повышение температуры до +8 градусов. Первые клещи чаще всего появляются на южных склонах, которые раньше освобождаются от снега, и на проталинах около домов. По мнению экспертов, в ближайшие две-три недели выход клещей в регионе не ожидается, поскольку благоприятных условий для них не предвидится. Напомним, что самые ранние случаи нападения клещей на человека фиксировались в последних числах марта.
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