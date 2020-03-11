О мерах профилактики против коронавируса в Кирове

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией по-прежнему остается напряженной. Она уже достигла размеров пандемии. Повсеместно вводятся ограничительные меры, которые позволят снизить распространение коронавируса. А как Киров готовится к встрече с новой инфекцией? Какие способы профилактики самые эффективные и почему людей, приехавших в Киров из стран, где бушует эпидемия, помещают на 2-х недельный карантин?
Число заболевших коронавирусной инфекцией в нашей стране всего 20 человек, с Китаем с его и некоторым европейскими странами не сравнить, но география распространения заболевания не может не настораживать: случаи выявляются все ближе и ближе к Кирову: в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Для того, чтобы инфекция не просочилась на территорию региона, вводятся строгие меры безопасности, в том числе карантин.
СОФЬЯ ВОЙТКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА КОГБУЗ КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:
«На территории нашей больницы 21 человек на карантине, изначально было 40. 19 выписаны. 21 находится дома и наблюдаются в течение 14 дней. Эти люди находятся дома. Они вернулись из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. Мы их наблюдаем».
Коронавирус опасен тем, что он заразен даже на этапе инкубационного периода, который как раз составляет 14 дней. И в течение этих 2 недель никаких симптомов человек не замечает, чувствует себя абсолютно здоровым. Кировчане знают об эпидемии и пытаются обезопасить себя и близких.
- Я полощу горло, мою нос, руки, не ношу маску. Заразиться не боюсь, думаю риск преувеличен.
- Мыть руки надо и носить маску.
А вот маски найти не так-то просто, на волне ажиотажного спроса, их просто не осталось в местных аптеках.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
- Маски есть?
- Нет.
- А когда будут? Тишина. Ну вот, как мы видим, в этой аптеке масок нет и сказать, когда они появятся, нам не могут.
В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса до 10 апреля запрещено проводить массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек. В Кирове меры профилактики также предпринимаются также в местах повышенного скопления людей — в аэропорту и на вокзалах.
ЕЛЕНА БЫДАНОВА, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ КИРОВСКОГО АВТОВОКЗАЛА:
«Влажная уборка у нас проводится каждые 30 минут. Протираем полы, перила, ручки дверей, всё, до чего часто дотрагиваются люди».
В Италии, где число заболевших одно из самых больших в Европе — почти 4000, появилось видео с шутливыми, но в то же время и совершенно серьезными советами итальянской бабушки о том, как предупредить заражение коронавирусной инфекцией.
Совет номер один: Мойте руки!
Второй совет: Когда чихаете, чихайте в локоть. Видишь? Круто да? На вирус мне начхать!
Третий совет: Некоторое время мы должны избегать поцелуи и объятья. Когда встречаемся, вместо поцелуев и объятий подмигиваем. О, тетя Мария! И не трогаем ее руками. Ты поел бабулино солнышко? Как ты отощал!
В последнее время хорошие новости приходят из Китая. Власти провинции Хубэй, с которой в конце прошлого года началось распространение коронавирусной инфекции, объявили о значительном сокращении числа случаев заражения. На родине коронавируса частично снимается запрет на передвижения жителей и начинают восстанавливать работу общественного транспорта.