О мерах профилактики против коронавируса в Кирове

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией по-прежнему остается напряженной. Она уже достигла размеров пандемии. Повсеместно вводятся ограничительные меры, которые позволят снизить распространение коронавируса. А как Киров готовится к встрече с новой инфекцией? Какие способы профилактики самые эффективные и почему людей, приехавших в Киров из стран, где бушует эпидемия, помещают на 2-х недельный карантин?Число заболевших коронавирусной инфекцией в нашей стране всего 20 человек, с Китаем с его и некоторым европейскими странами не сравнить, но география распространения заболевания не может не настораживать: случаи выявляются все ближе и ближе к Кирову: в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Для того, чтобы инфекция не просочилась на территорию региона, вводятся строгие меры безопасности, в том числе карантин.Коронавирус опасен тем, что он заразен даже на этапе инкубационного периода, который как раз составляет 14 дней. И в течение этих 2 недель никаких симптомов человек не замечает, чувствует себя абсолютно здоровым. Кировчане знают об эпидемии и пытаются обезопасить себя и близких.А вот маски найти не так-то просто, на волне ажиотажного спроса, их просто не осталось в местных аптеках.В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса до 10 апреля запрещено проводить массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек. В Кирове меры профилактики также предпринимаются также в местах повышенного скопления людей — в аэропорту и на вокзалах.В Италии, где число заболевших одно из самых больших в Европе — почти 4000, появилось видео с шутливыми, но в то же время и совершенно серьезными советами итальянской бабушки о том, как предупредить заражение коронавирусной инфекцией.В последнее время хорошие новости приходят из Китая. Власти провинции Хубэй, с которой в конце прошлого года началось распространение коронавирусной инфекции, объявили о значительном сокращении числа случаев заражения. На родине коронавируса частично снимается запрет на передвижения жителей и начинают восстанавливать работу общественного транспорта.