В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. Жительница Кирова недавно вернулась из Германии с симптомами ОРВИ.Тест-система определила, что у больной - коронавирусная инфекция. Пациентку поместили под наблюдение врачей в инфекционную клиническую больницу в специальный бокс.Лабораторного подтверждения инфекции пока нет.Специалисты Роспотребнадзора выявили всех, кто контактировал с инфицированной. Все находятся под наблюдением.В инфекционной больнице готовятся принять других возможных зараженных. Часть пациентов перевели в другие медучреждения.В больнице повышены меры безопасности, ограничен пропускной режим на территорию учреждения.В настоящее время в Кировской области под наблюдением находятся 29 человек, включая трех граждан КНР.