Прямой эфир
13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы 13 мар 14:29 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 13:56 Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших 13 мар 13:32 В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона 13 мар 10:37 Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу 13 мар 10:35 Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию
2°C
$
73,19
81,86
13 марта 17:06
13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы 13 мар 14:29 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 13:56 Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших 13 мар 13:32 В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона 13 мар 10:37 Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу 13 мар 10:35 Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию
В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом.

В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом.

Сегодня, 14:29
1 533

В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом.

В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. Жительница Кирова недавно вернулась из Германии с симптомами ОРВИ.

Тест-система определила, что у больной - коронавирусная инфекция. Пациентку поместили под наблюдение врачей в инфекционную клиническую больницу в специальный бокс.

Лабораторного подтверждения инфекции пока нет.

Специалисты Роспотребнадзора выявили всех, кто контактировал с инфицированной. Все находятся под наблюдением.

В инфекционной больнице готовятся принять других возможных зараженных. Часть пациентов перевели в другие медучреждения.

В больнице повышены меры безопасности, ограничен пропускной режим на территорию учреждения.

В настоящее время в Кировской области под наблюдением находятся 29 человек, включая трех граждан КНР.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама