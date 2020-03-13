В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. Жительница Кирова недавно вернулась из Германии с симптомами ОРВИ.
Тест-система определила, что у больной - коронавирусная инфекция. Пациентку поместили под наблюдение врачей в инфекционную клиническую больницу в специальный бокс.
Лабораторного подтверждения инфекции пока нет.
Специалисты Роспотребнадзора выявили всех, кто контактировал с инфицированной. Все находятся под наблюдением.
В инфекционной больнице готовятся принять других возможных зараженных. Часть пациентов перевели в другие медучреждения.
В больнице повышены меры безопасности, ограничен пропускной режим на территорию учреждения.
В настоящее время в Кировской области под наблюдением находятся 29 человек, включая трех граждан КНР.