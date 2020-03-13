В Кирове выявлен первый случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию.Пациентка находится под наблюдением врачей Инфекционной больницы. Кировчанка вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы отправлены в лабораторию. В настоящее время лабораторного подтверждения инфекции нет. Пациентка находится в специальном боксе больницы и получает необходимое лечение. Ее состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Проведена работа по выявлению контактировавших с ней, все они находятся под наблюдением. В Инфекционной больнице повышены меры безопасности, ограничен пропускной режим. Напоминаем, что основные меры профилактики инфекций - это частое мытье рук и использование антисептиков. Кировчанам рекомендуют не планировать поездки в зарубежные страны до стабилизации ситуации.