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13 мар 21:30 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 18:00 В Кирове состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту 13 мар 17:59 Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении пожертвований церкви 13 мар 17:58 В Кирове идет подготовка к раннему половодью 13 мар 17:56 В Кирове выявлен первый случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию 13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы
В Кирове выявлен первый случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию

В Кирове выявлен первый случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию

Вчера, 17:56
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В Кирове выявлен первый случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию


В Кирове выявлен первый случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Пациентка находится под наблюдением врачей Инфекционной больницы. Кировчанка вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы отправлены в лабораторию. В настоящее время лабораторного подтверждения инфекции нет. Пациентка находится в специальном боксе больницы и получает необходимое лечение. Ее состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Проведена работа по выявлению контактировавших с ней, все они находятся под наблюдением. В Инфекционной больнице повышены меры безопасности, ограничен пропускной режим. Напоминаем, что основные меры профилактики инфекций - это частое мытье рук и использование антисептиков. Кировчанам рекомендуют не планировать поездки в зарубежные страны до стабилизации ситуации.
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