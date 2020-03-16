Кировчанка, проживающая в Италии, оказалась в эпицентре коронавируса

Почти 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки. Очаг пандемии из Китая переместился в Европу, и наибольшее количество заболевших фиксируется в Италии. В этой стране живет много наших соотечественников, в том числе - уроженцы Кировской области. Нам удалось связаться с кировчанкой, которая оказалась в эпицентре пандемии.
- У меня в Кирове живут родители, я передаю им привет! Родственники в Кирове и Кировской области.
Кировчанка Яна Головницкая переехала в Италию много лет назад и сейчас живет в небольшом городе Асти неподалеку от Турина - это север страны. По ее словам, Коронавирус застал местных жителей врасплох.
ЯНА ГОЛОВНИЦКАЯ:
«Где только появляется первый случай, нужно бить тревогу. Это распространяется так... Не верится людям... Как только появляются первые случаи - это воспринимается очень спокойно».
Сначала многие не понимали всей серьезности ситуации. Сейчас в Италии - уже 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. Практически вся страна закрыта на карантин.
ЯНА ГОЛОВНИЦКАЯ:
«Масок у нас нет. Это дефицит. В аптеках их нет. У нас ситуация меняется каждый час, каждый день. Меры все более ужесточенные, если бы они были приняты сразу, то до таких масштабов бы не дошло. Ситуация так бы не разрослась».
Теперь каждый знает, что нужно сделать, чтобы снизить риск заболевания. Правила поведения повторяют ежедневно по телевизору и на радио, информация есть в соцсетях и газетах.
ЯНА ГОЛОВНИЦКАЯ:
«Сейчас люди стали пользоваться одноразовыми перчатками, обязательно гели - дезинфицировать руки, мыть руки с мылом, вот это все у нас советуют».
Но самый главный совет - сидеть дома и не выходить из дома без крайней необходимости. Жителям Италии предлагают поддерживать и подбадривать друг друга на расстоянии.
ЯНА ГОЛОВНИЦКАЯ:
«Видела такое сообщение сейчас, мы все получаем, завтра, на завтра 14 марта в 12 часов предлагается всем выйти на балконы. И просто похлопать в ладоши. Поддержать самих себя».
На текущий момент коронавирус выявлен во всех странах Евросоюза. В России коронавирусом заразились более 30-ти человек. Особые режимы вводятся в Москве и Петербурге, в Липецкой области закрыли все учебные заведения. В Татарстане отменены все культурные и спортивные мероприятия. В Кировской области принимаются все меры для недопущения распространения инфекции.