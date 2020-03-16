Кировчанка, проживающая в Италии, оказалась в эпицентре коронавируса

Почти 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки. Очаг пандемии из Китая переместился в Европу, и наибольшее количество заболевших фиксируется в Италии. В этой стране живет много наших соотечественников, в том числе - уроженцы Кировской области. Нам удалось связаться с кировчанкой, которая оказалась в эпицентре пандемии.Кировчанка Яна Головницкая переехала в Италию много лет назад и сейчас живет в небольшом городе Асти неподалеку от Турина - это север страны. По ее словам, Коронавирус застал местных жителей врасплох.Сначала многие не понимали всей серьезности ситуации. Сейчас в Италии - уже 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. Практически вся страна закрыта на карантин.Теперь каждый знает, что нужно сделать, чтобы снизить риск заболевания. Правила поведения повторяют ежедневно по телевизору и на радио, информация есть в соцсетях и газетах.Но самый главный совет - сидеть дома и не выходить из дома без крайней необходимости. Жителям Италии предлагают поддерживать и подбадривать друг друга на расстоянии.На текущий момент коронавирус выявлен во всех странах Евросоюза. В России коронавирусом заразились более 30-ти человек. Особые режимы вводятся в Москве и Петербурге, в Липецкой области закрыли все учебные заведения. В Татарстане отменены все культурные и спортивные мероприятия. В Кировской области принимаются все меры для недопущения распространения инфекции.