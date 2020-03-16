Готова ли инфекционная больница Кирова к возможному росту числа заболевших коронавирусом?

В Кирове выявлен первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию. Готова ли областная инфекционная больница к возможному росту числа заболевших? Куда и зачем перевели пациентов из инфекционки?Вокруг инфекционой больницы заметны повышенные меры безопасности - выставлена охрана, активно ездят машины, в том числе и скорая помощь. Утром в соцсетях стала появляться противоречивая информация - то ли это учения, то ли выявили первого заболевшего. Чтобы поставить все точки над i, ситуацию прокомментировали в Правительстве.Часть пациентов инфекционки сейчас переведены на другие медицинские учреждения, а в освободившихся палатах подготовлены боксы для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Каждого подозреваемого на это заболевание проверяют, с помощью специальных тест-систем.Симптомы Коронавирусной инфекции практически не отличаются от сезонного ОРВИ - главные из них: высокая температура, сухой кашель, общая слабость. Врачи советуют, как вести себя, если вы считаете, что заболели.Во избежание роста числа заболевших, в Минздраве советуют избегать мест повышенного скопления людей и соблюдать правила личной гигиены.