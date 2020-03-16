Готова ли инфекционная больница Кирова к возможному росту числа заболевших коронавирусом?

В Кирове выявлен первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию. Готова ли областная инфекционная больница к возможному росту числа заболевших? Куда и зачем перевели пациентов из инфекционки?
Вокруг инфекционой больницы заметны повышенные меры безопасности - выставлена охрана, активно ездят машины, в том числе и скорая помощь. Утром в соцсетях стала появляться противоречивая информация - то ли это учения, то ли выявили первого заболевшего. Чтобы поставить все точки над i, ситуацию прокомментировали в Правительстве.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Девушка молодая, которая вернулась из командировки из Европы обратилась в наше подведомственное учреждение с жалобой на повышенную температуру. В соответствии с постановлением главного санитарного врача мы всех детального обследуем, у нас есть тест-системы на коронавирус. Это предварительная диагностика. Эта система показала подозрение, что ,возможно, есть такое заболевание».
Часть пациентов инфекционки сейчас переведены на другие медицинские учреждения, а в освободившихся палатах подготовлены боксы для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Каждого подозреваемого на это заболевание проверяют, с помощью специальных тест-систем.
ЕЛИЗАВЕТА БЕЛОУСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они РНК вируса все определяют, но в данной ситуации, это тесты для массового использования. У нас есть нормативные документы, по которым любой анализ должен подтверждаться еще и в референт-центре. Референт-центром является как раз Новосибирский центр "Вектор"».
Симптомы Коронавирусной инфекции практически не отличаются от сезонного ОРВИ - главные из них: высокая температура, сухой кашель, общая слабость. Врачи советуют, как вести себя, если вы считаете, что заболели.
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вызывать скорую помощь, на дом скорую помощь, врача своего, и поменьше пока выходить в поликлиники».
Во избежание роста числа заболевших, в Минздраве советуют избегать мест повышенного скопления людей и соблюдать правила личной гигиены.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Со 100% уверенностью о диагнозе девушки мы сможем только через 2-3 дня, когда результаты анализов придут из Новосибирска. До этого времени делать какие-то выводы и предположения преждевременно».