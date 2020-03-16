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16 марта 22:30
16 мар 20:25 В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции 16 мар 18:15 В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет 16 мар 18:11 Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна" 16 мар 18:08 Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу» 16 мар 18:05 Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков 16 мар 18:02 В Нолинском районе на реке Воя лёд ушёл на месяц раньше срока 16 мар 18:00 В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы 16 мар 15:10 В Кировском драмтеатре состоится бенефис Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой 16 мар 15:08 Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания 16 мар 12:43 В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»
Готова ли инфекционная больница Кирова к возможному росту числа заболевших коронавирусом?

Готова ли инфекционная больница Кирова к возможному росту числа заболевших коронавирусом?

Сегодня, 12:35
1 599
Иван Швецов
Готова ли инфекционная больница Кирова к возможному росту числа заболевших коронавирусом?


В Кирове выявлен первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию. Готова ли областная инфекционная больница к возможному росту числа заболевших?  Куда и зачем перевели пациентов из инфекционки?  

Вокруг инфекционой больницы заметны повышенные меры безопасности - выставлена охрана, активно ездят машины, в том числе и   скорая помощь. Утром в соцсетях стала появляться противоречивая информация - то ли это учения, то ли выявили первого заболевшего. Чтобы поставить все точки над i, ситуацию прокомментировали в Правительстве.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ,  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Девушка молодая, которая вернулась из командировки из Европы обратилась в наше подведомственное учреждение с жалобой на повышенную температуру.  В соответствии с постановлением главного санитарного врача мы всех детального обследуем, у нас есть тест-системы на коронавирус. Это предварительная диагностика. Эта система показала подозрение, что ,возможно, есть такое заболевание».

Часть пациентов инфекционки сейчас  переведены на другие медицинские учреждения, а в освободившихся палатах подготовлены боксы для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.  Каждого подозреваемого на это заболевание проверяют, с помощью специальных тест-систем.

ЕЛИЗАВЕТА БЕЛОУСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они РНК вируса все определяют, но в данной ситуации, это тесты для массового использования. У нас есть нормативные документы, по которым любой анализ должен подтверждаться еще и в референт-центре. Референт-центром является как раз Новосибирский центр "Вектор"».

Симптомы Коронавирусной инфекции практически не отличаются от сезонного ОРВИ - главные из них: высокая температура, сухой кашель, общая слабость.  Врачи советуют, как вести себя,  если вы считаете, что заболели.

АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вызывать скорую помощь, на дом скорую помощь, врача своего,  и поменьше пока выходить в поликлиники».

Во избежание роста числа заболевших, в  Минздраве советуют избегать мест повышенного скопления людей и соблюдать правила личной гигиены.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Со 100% уверенностью о диагнозе  девушки мы сможем только через 2-3 дня, когда результаты анализов придут из Новосибирска. До этого времени делать какие-то выводы и предположения преждевременно».
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