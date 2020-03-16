В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы

В школах региона завтра начнутся досрочные каникулы. В Кирове они продлятся по 28 марта. Массовые культурные и спортивные мероприятия, а также организованные выезды школьников в другие регионы отменяются.Досрочные каникулы сегодня объявляют и в вузах. Подобное решение принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.Напомним, что в регионе открыта горячая линия для граждан, вернувшихся из стран, где есть случаи новой коронавирусной инфекции.По возвращении из поездки необходимо сообщить свои данные по телефону 8-800-100-43-03 или в регистратуру поликлиники. В Кирове уже зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Кировчанка вернулась из Германии с признаками ОРВИ и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса и у неё, и у её супруга. Анализы были отправлены в лабораторию в Новосибирске. Сегодня получен результат по женщине: диагноз подтвержден. Оба пациента находятся в инфекционной больнице. Напоминаем, что основные меры профилактики инфекций - это соблюдение личной гигиены, частое мытье рук, использование антисептиков, а также своевременное обращение за медицинской помощью. Рекомендуется не планировать поездки в зарубежные страны до стабилизации ситуации.