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16 марта 22:30
16 мар 20:25 В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции 16 мар 18:15 В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет 16 мар 18:11 Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна" 16 мар 18:08 Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу» 16 мар 18:05 Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков 16 мар 18:02 В Нолинском районе на реке Воя лёд ушёл на месяц раньше срока 16 мар 18:00 В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы 16 мар 15:10 В Кировском драмтеатре состоится бенефис Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой 16 мар 15:08 Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания 16 мар 12:43 В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»
В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы

В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы

Сегодня, 18:00
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В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы


В школах региона завтра начнутся досрочные каникулы. В Кирове они продлятся по 28 марта. Массовые культурные и спортивные мероприятия, а также организованные выезды школьников в другие регионы отменяются.

Досрочные каникулы сегодня объявляют и в вузах. Подобное решение принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для граждан, вернувшихся из стран, где есть случаи новой коронавирусной инфекции.
По возвращении из поездки необходимо сообщить свои данные по телефону 8-800-100-43-03 или в регистратуру поликлиники. В Кирове уже зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Кировчанка вернулась из Германии с признаками ОРВИ и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса и у неё, и у её супруга. Анализы были отправлены в лабораторию в Новосибирске. Сегодня получен результат по женщине: диагноз подтвержден. Оба пациента находятся в инфекционной больнице. Напоминаем, что основные меры профилактики инфекций - это соблюдение личной гигиены, частое мытье рук, использование антисептиков, а также своевременное обращение за медицинской помощью. Рекомендуется не планировать поездки в зарубежные страны до стабилизации ситуации.
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