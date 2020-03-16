В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции

Инфицированные коронавирусом выявлены уже более чем в десяти регионах России. В Кировской области с завтрашнего дня все школы уходят на досрочные каникулы. И в Кирове подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Жительница областного центра заболела после командировки в Германию и находится сейчас в инфекционной больнице. Ее муж также оказался инфицирован. Добавим, что в области отменяют все массовые мероприятия.
На железнодорожном вокзале сотрудникам клининга скучать некогда. Мыть пол и обрабатывать поверхности со специальным дезинфицирующим раствором приходится настолько часто, что даже не успевают считать, сколько раз берутся за инвентарь.
НАТАЛЬЯ БУТОРИНА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КИРОВСКОГО РЕГИОНА ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ:
«У нас проводится гораздо чаще, чем обычно, уборка территорий с использованием дезинфицирующих средств, а также весь персонал, который работает фронтлайн, те, которые контактируют непосредственно с пассажиром - это проводники, билетные кассиры, они все проинструктированы, у них есть запас необходимых средств защиты».
А у школьников из-за коронавируса наступили каникулы - детей отправили отдохнуть с 17 по 28 марта. В колледжах и вузах также отменили лекции.
МИХАИЛ ПОЯРКОВ, ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ВЯТГСХА:
«С 16го по 29 марта вводим режим свободного посещения для обучающихся всех форм обучения и уровней образования. Практические занятия будем проводить по расписанию, лекции, где на потоках достаточно большое количество студентов, мы отменяем совсем».
Чтобы учебный процесс не пострадал от коронавируса, студенты будут получать лекции и задания через Интернет. А вот действительно страдает от инфекции сейчас одна жительница Кирова, которая недавно вернулась из Германии - ее анализ на коронавирус дал положительный результат в лаборатории Кировского Роспотребнадзора, для подтверждения биоматериал отправили в центр исследований в Новосибирске.
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Получено подтверждение о положительном результате у женщины. На сегодняшний день она проходит лечение на площадке нашей инфекционной больницы и все необходимое у нас есть. Ее супруг, о котором мы с вами говорили, тоже получен предварительно, положительный в нашей лаборатории Роспотребнадзора положительный результат».
Биоматериал мужчины также отправили для дополнительного исследования в Новосибирск. Сейчас состояние заболевшей женщины и ее супруга медики оценивают как удовлетворительное, оба находятся в инфекционной больнице и получают необходимое лечение. В правительстве области завтра обсудят возможный запрет на проведение массовых мероприятий для предотвращения распространения инфекции.