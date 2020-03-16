В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции

Инфицированные коронавирусом выявлены уже более чем в десяти регионах России. В Кировской области с завтрашнего дня все школы уходят на досрочные каникулы. И в Кирове подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Жительница областного центра заболела после командировки в Германию и находится сейчас в инфекционной больнице. Ее муж также оказался инфицирован. Добавим, что в области отменяют все массовые мероприятия.На железнодорожном вокзале сотрудникам клининга скучать некогда. Мыть пол и обрабатывать поверхности со специальным дезинфицирующим раствором приходится настолько часто, что даже не успевают считать, сколько раз берутся за инвентарь.А у школьников из-за коронавируса наступили каникулы - детей отправили отдохнуть с 17 по 28 марта. В колледжах и вузах также отменили лекции.Чтобы учебный процесс не пострадал от коронавируса, студенты будут получать лекции и задания через Интернет. А вот действительно страдает от инфекции сейчас одна жительница Кирова, которая недавно вернулась из Германии - ее анализ на коронавирус дал положительный результат в лаборатории Кировского Роспотребнадзора, для подтверждения биоматериал отправили в центр исследований в Новосибирске.Биоматериал мужчины также отправили для дополнительного исследования в Новосибирск. Сейчас состояние заболевшей женщины и ее супруга медики оценивают как удовлетворительное, оба находятся в инфекционной больнице и получают необходимое лечение. В правительстве области завтра обсудят возможный запрет на проведение массовых мероприятий для предотвращения распространения инфекции.