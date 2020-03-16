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16 мар 20:25 В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции 16 мар 18:15 В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет 16 мар 18:11 Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна" 16 мар 18:08 Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу» 16 мар 18:05 Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков 16 мар 18:02 В Нолинском районе на реке Воя лёд ушёл на месяц раньше срока 16 мар 18:00 В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы 16 мар 15:10 В Кировском драмтеатре состоится бенефис Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой 16 мар 15:08 Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания 16 мар 12:43 В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»
В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции

В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции

Сегодня, 20:25
320
Александра Гуляева
В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции


Инфицированные коронавирусом выявлены уже более чем в десяти регионах России. В Кировской области с завтрашнего дня все школы уходят на досрочные каникулы. И в Кирове подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Жительница областного центра заболела после командировки в Германию и находится сейчас в инфекционной больнице. Ее муж также оказался инфицирован. Добавим, что в области отменяют все массовые мероприятия.

На железнодорожном вокзале сотрудникам клининга скучать некогда. Мыть пол и обрабатывать поверхности со специальным дезинфицирующим раствором приходится настолько часто, что даже не успевают считать, сколько раз берутся за инвентарь.

НАТАЛЬЯ БУТОРИНА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КИРОВСКОГО РЕГИОНА ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ:
«У нас проводится гораздо чаще, чем обычно, уборка территорий с использованием дезинфицирующих средств, а также весь персонал, который работает фронтлайн, те, которые контактируют непосредственно с пассажиром - это проводники, билетные кассиры, они все проинструктированы, у них есть запас необходимых средств защиты».

А у школьников из-за коронавируса наступили каникулы - детей отправили отдохнуть с 17 по 28 марта. В колледжах и вузах также отменили лекции.

МИХАИЛ ПОЯРКОВ, ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ВЯТГСХА:
«С 16го по 29 марта вводим режим свободного посещения для обучающихся всех форм обучения и уровней образования. Практические занятия будем проводить по расписанию, лекции, где на потоках достаточно большое количество студентов, мы отменяем совсем».

Чтобы учебный процесс не пострадал от коронавируса, студенты будут получать лекции и задания через Интернет. А вот действительно страдает от инфекции сейчас одна жительница Кирова, которая недавно вернулась из Германии - ее анализ на коронавирус дал положительный результат в лаборатории Кировского Роспотребнадзора, для подтверждения биоматериал отправили в центр исследований в Новосибирске.

АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Получено подтверждение о положительном результате у женщины. На сегодняшний день она проходит лечение на площадке нашей инфекционной больницы и все необходимое у нас есть. Ее супруг, о котором мы с вами говорили, тоже получен предварительно, положительный в нашей лаборатории Роспотребнадзора положительный результат».
 
Биоматериал мужчины также отправили для дополнительного исследования в Новосибирск. Сейчас состояние заболевшей женщины и ее супруга медики оценивают как удовлетворительное, оба находятся в инфекционной больнице и получают необходимое лечение. В правительстве области завтра обсудят возможный запрет на проведение массовых мероприятий для предотвращения распространения инфекции.
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