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17 мар 17:33 Для пассажиров из Юрьи вокзал вновь будет работать круглосуточно 17 мар 17:32 На Вятке продолжается аномально ранний подъем уровня воды 17 мар 17:31 Полиция предупреждает о начале "кибер-коронавируса" 17 мар 17:31 В храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии 17 мар 17:30 Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса 17 мар 15:22 Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса "Зимняя сказка" 17 мар 15:19 В Кирове полицейские устанавливают личности причастных к краже товара из магазина 17 мар 12:11 Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир» 17 мар 12:10 Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове 17 мар 11:26 Кировские штангисты выявили сильнейших.
Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса

Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса

Вчера, 17:30
309
Валентина Палкина
Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса


Кировчанин стал заложником пандемии опасной инфекции. В поселке на юге Индии, где живет сейчас Альберт Хлюпин, уже два заразившихся коронавирусом. Выехать из-за карантина путешественник не может, а через месяц заканчивается его срок пребывания в стране.

Кировчанин не был в России два года, путешествует по юго-восточной Азии. Сейчас в Индии уже около 130 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все туристические визы отменены, запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, жителям рекомендуют не передвигаться по стране и как можно меньше пользоваться общественным транспортом.

АЛЬБЕРТ ХЛЮПИН, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«13 марта в этом поселке обнаружены первые пострадавшие, сейчас они находятся на стационарном лечении, это два человека, один из них - гражданин Италии, после чего были введены беспрецедентные меры безопасности, вся страна находится на карантине, границы страны закрыты для въезжающих».

А между тем, 16 апреля у Альберта Хлюпина истекает разрешённый срок 90-дневного пребывания в стране. И если он покинет Индию, то вернуться обратно уже не сможет. Удастся ли продлить сроки до окончания действия визы, пока не ясно. Сейчас организованные туристы могут оставить информацию о себе в мобильном помощнике Турпомощи, а самостоятельные - в мобильном помощнике МИДа. Организована работа круглосуточной горячей линии для туристов, находящихся как в России, так и за рубежом. Для тех, кто планировал путешествие за границу и уже заказал путевки, есть несколько вариантов дальнейших действий.

ИРИНА БАЖИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Либо вы обсуждаете с туроператором изменение места поездки, договариваетесь и едете в другое место, в другие даты. Либо вы едете туда же, та же путевка, тот же пакет, но вы принимаете решение , что поедете через полгода. Либо, уже самый критичный вариант, что вы не готовы в ближайшее время никуда выезжать, вы пишете заявление, туроператор должен возместить полностью стоимость путевки, о которой вы договорились».

Отметим, что на сайте Ростуризма ежедневно обновляется информация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Сообщается, в какие страны запрещен въезд,  разъясняются правила возврата авиабилетов и турпутевок. Отметим, что меры безопасности усилены и в кировских гостиничных комплексах.  

ИРИНА БАЖИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выдаются маски на ресепшене в крупных гостиницах по запросу, снабжаются антибактериальными салфетками гости, номера, везде расставляются антисептические гели, уборка помещений проводится дезинфицирующими средствами, все поверхности протираются каждые три часа».

В регионе также работает горячая телефонная линия для организации своевременной медицинской помощи и наблюдения граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. В максимально короткие сроки после возвращения им необходимо сообщить об этом по телефону 8-800-100-43-03.
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