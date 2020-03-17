Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса

Кировчанин стал заложником пандемии опасной инфекции. В поселке на юге Индии, где живет сейчас Альберт Хлюпин, уже два заразившихся коронавирусом. Выехать из-за карантина путешественник не может, а через месяц заканчивается его срок пребывания в стране.Кировчанин не был в России два года, путешествует по юго-восточной Азии. Сейчас в Индии уже около 130 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все туристические визы отменены, запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, жителям рекомендуют не передвигаться по стране и как можно меньше пользоваться общественным транспортом.А между тем, 16 апреля у Альберта Хлюпина истекает разрешённый срок 90-дневного пребывания в стране. И если он покинет Индию, то вернуться обратно уже не сможет. Удастся ли продлить сроки до окончания действия визы, пока не ясно. Сейчас организованные туристы могут оставить информацию о себе в мобильном помощнике Турпомощи, а самостоятельные - в мобильном помощнике МИДа. Организована работа круглосуточной горячей линии для туристов, находящихся как в России, так и за рубежом. Для тех, кто планировал путешествие за границу и уже заказал путевки, есть несколько вариантов дальнейших действий.Отметим, что на сайте Ростуризма ежедневно обновляется информация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Сообщается, в какие страны запрещен въезд, разъясняются правила возврата авиабилетов и турпутевок. Отметим, что меры безопасности усилены и в кировских гостиничных комплексах.В регионе также работает горячая телефонная линия для организации своевременной медицинской помощи и наблюдения граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. В максимально короткие сроки после возвращения им необходимо сообщить об этом по телефону 8-800-100-43-03.