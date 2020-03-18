На предприятиях области введены особые меры профилактики коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса на предприятиях области введены особые меры профилактики. Какие именно?- Измеряем температуру сейчас. 36.2.Такую процедуру на предприятии проходят все сотрудники на проходной. Если температура повышена или у сотрудника увидят признаки заболевания, его отправят домой. После измерения температуры - обязательная дезинфекция рук. Эти меры, как и многие другие, рекомендованы для профилактики коронавируса.Информация о том, что коронавирус пришел в Киров, появилась на прошлой неделе. Первой заболевшей стала женщина, которая вернулась из командировки из Германии.Медики проверили тех, кто ехал с женщиной в одном поезде - их тесты оказались отрицательными. И хоть в городе сейчас введены особые меры профилактики, специалисты напоминают о том, что каждому необходимо помнить о своем здоровье. Чтобы снизить риск заражения, необходимо провести влажную уборку дома и регулярно мыть руки.В России на данный момент зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах страны.