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18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
На предприятиях области введены особые меры профилактики коронавируса

На предприятиях области введены особые меры профилактики коронавируса

Сегодня, 10:39
877
Александра Гуляева
На предприятиях области введены особые меры профилактики коронавируса


В связи с угрозой распространения коронавируса на предприятиях области введены особые меры профилактики. Какие именно?

- Измеряем температуру сейчас. 36.2.

Такую процедуру на предприятии проходят все сотрудники на проходной. Если температура повышена или у сотрудника увидят признаки заболевания, его отправят домой. После измерения температуры - обязательная дезинфекция рук. Эти меры, как и многие другие, рекомендованы для профилактики коронавируса.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
«Проводим более тщательную и интенсивную уборку поверхности контакта, более часто моем пол, применяем хлорсодержащие дезинфицирующие средства. Обеспечиваем выдачу дополнительного мыла».



АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Меры профилактики ввели и на ГТРК Вятка. Теперь каждый сотрудник, перед тем как попасть на свое рабочее место, подходит к специальному устройству, которое распыляет дезинфицирующий раствор. А затем берет салфетку - она пропитана антисептиком».

Информация о том, что коронавирус пришел в Киров, появилась на прошлой неделе. Первой заболевшей стала женщина, которая вернулась из командировки из Германии.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Женщина, у которой подтвердился диагноз, сейчас проходит лечение в инфекционной больнице. Она находится в специальном боксе. Также госпитализирован и его супруг, у мужчины подозревают коронавирус. Он сдал анализы, которые отправили для исследования в Новосибирск, для того чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз».

Медики проверили тех, кто ехал с женщиной в одном поезде - их тесты оказались отрицательными. И хоть в городе сейчас введены особые меры профилактики, специалисты напоминают о том, что каждому необходимо помнить о своем здоровье. Чтобы снизить риск заражения, необходимо провести влажную уборку дома и регулярно мыть руки.

ЭЛЕОНОРА БЕЛЬТЮКОВА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если пациент или житель уже заболел, необходимо оставаться дома, ни в коем случае не выходить в организованные коллективы, вызвать врача на себя для того, чтобы минимизировать риск. Также надо соблюдать все меры предосторожности, не касаться руками глаз, лица, носа».

В России на данный момент  зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах страны.
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