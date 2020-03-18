За сутки коронавирусом заразились 11 с половиной тысяч человек

За последние сутки новым коронавирусом заразились 11 с половиной тысяч человек. Инфицированные выявлены в пяти регионах Приволжья.Единичные случаи заражения зафиксированы в Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Самаре и в соседней республике Коми - в Сыктывкаре. В Кирове по-прежнему пока подтвержден один случай заражения. Кировчанка, приехавшая из Германии, находится в карантине вместе с мужем, у которого тест-системы также показали наличие коронавируса. Состояние обоих удовлетворительное. Тем временем в области принимают все меры для борьбы с коронавирусом. С сегодняшнего дня и до конца марта отменены спектакли во всех театрах. Деньги за билеты, купленные по интернету, будут возвращены автоматически в течение 10 дней, или можно получить непосредственно в кассе. В Театре кукол планируют организовать онлайн-трансляции спектаклей. Художественный музей пока работает в штатном режиме и отменяет только мероприятия, предусматривающие большое количество посетителей - концерты и лекции.