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18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
За сутки коронавирусом заразились 11 с половиной тысяч человек

За сутки коронавирусом заразились 11 с половиной тысяч человек

Сегодня, 15:42
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За сутки коронавирусом заразились 11 с половиной тысяч человек


За последние сутки новым коронавирусом заразились 11 с половиной тысяч человек.  Инфицированные выявлены в пяти регионах Приволжья.

Единичные случаи заражения зафиксированы в Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Самаре и в соседней республике Коми - в Сыктывкаре. В Кирове по-прежнему пока подтвержден один случай заражения. Кировчанка, приехавшая из Германии, находится в карантине вместе с мужем, у которого тест-системы также показали наличие коронавируса. Состояние обоих удовлетворительное.  Тем временем в области принимают все меры для борьбы с коронавирусом. С сегодняшнего дня и до конца марта отменены спектакли во всех театрах. Деньги за билеты, купленные по интернету, будут возвращены автоматически в течение 10 дней, или можно получить непосредственно в кассе. В Театре кукол планируют организовать онлайн-трансляции спектаклей. Художественный музей пока работает в штатном режиме и отменяет только мероприятия, предусматривающие большое количество посетителей - концерты и лекции.
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