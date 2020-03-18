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18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус.

В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус.

Сегодня, 18:13
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В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус.

В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. Наличие COVID-19 у заболевших показала первичная проверка тест-системой.

Подтверждение снова нужно ждать несколько дней, поскольку тесты направляются в единственный в РФ центр "Вектор" в Новосибирске, где делают точный анализ.

Четверо человек - это две семьи кировчан, которые ехали в одном вагоне с кировчанкой, заразившейся после командировки в Германию. Коронавирусом оказался также заражен ее муж. В настоящее время состояние первой зараженной стабильно удовлетворительное, клинических проявлений респираторной инфекции нет.

В настоящее время все шесть пациентов получают необходимое лечение в полном объёме в условиях изолированных боксов Инфекционной больницы города Кирова. Все контактные лица установлены, с ними проводится индивидуальная профилактическая работа.

Для жителей Кировской области, вернувшихся из поездок с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), действует «горячая линия». Для организации своевременной медицинской помощи и наблюдения указанной категории граждан необходимо сообщить свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания по телефону 800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства.

Все вернувшиеся из-за границы должны в обязательном порядке уйти на домашний карантин на 2 недели, даже если не имеют признаков ОРВИ, предварительно позвонив на «горячую линию» и сообщив свои данные.  

Напомним, в Кировской области приостановлена работа всех театров, музеев и других культурных учреждений. Школы ушли на досрочные каникулы, которые продлятся три недели. Студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов. 
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