В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. Наличие COVID-19 у заболевших показала первичная проверка тест-системой.Подтверждение снова нужно ждать несколько дней, поскольку тесты направляются в единственный в РФ центр "Вектор" в Новосибирске, где делают точный анализ.Четверо человек - это две семьи кировчан, которые ехали в одном вагоне с кировчанкой, заразившейся после командировки в Германию. Коронавирусом оказался также заражен ее муж. В настоящее время состояние первой зараженной стабильно удовлетворительное, клинических проявлений респираторной инфекции нет.В настоящее время все шесть пациентов получают необходимое лечение в полном объёме в условиях изолированных боксов Инфекционной больницы города Кирова. Все контактные лица установлены, с ними проводится индивидуальная профилактическая работа.Для жителей Кировской области, вернувшихся из поездок с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), действует «горячая линия». Для организации своевременной медицинской помощи и наблюдения указанной категории граждан необходимо сообщить свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания по телефону 800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства.Все вернувшиеся из-за границы должны в обязательном порядке уйти на домашний карантин на 2 недели, даже если не имеют признаков ОРВИ, предварительно позвонив на «горячую линию» и сообщив свои данные.Напомним, в Кировской области приостановлена работа всех театров, музеев и других культурных учреждений. Школы ушли на досрочные каникулы, которые продлятся три недели. Студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов.