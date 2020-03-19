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19 марта 23:50
19 мар 17:52 В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП 19 мар 17:48 Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда 19 мар 17:47 В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике 19 мар 17:30 В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов 19 мар 17:30 В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары 19 мар 17:30 Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения 19 мар 17:30 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом 19 мар 15:19 Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама 19 мар 12:07 Кировчане стали лучшими на соревнованиях по охотничьему биатлону в Республике Марий Эл 19 мар 11:55 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом.
В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом.

В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом.

Сегодня, 11:55
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В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом.

В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом. Итого сейчас в Кировской области находится один человек с подтвержденным COVID-19 и еще шесть, чьи анализы отправлены в новосибирский центр "Вектор".

Еще один потенциально инфицированный кировчанин вернулся в город из Швейцарии. Молодой человек прилетел в Москву на чартерном рейсе и до Кирова ехал на поезде в СВ-вагоне. Далее у мужчины проявились симптомы коронавируса, и сейчас он находится в спецбоксе инфекционной больницы города Кирова вместе с остальными шестью зараженными. В их числе оказался 9-летний ребенок, который ехал вместе с первой инфицированной кировчанкой. 

Напоминаем, что в регионе открыта горячая телефонная линия для организации своевременной медицинской помощи и наблюдения граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. После возвращения необходимо сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания. Все вернувшиеся из-за границы должны в обязательном порядке уйти на домашний карантин на 2 недели, даже если не имеют признаков ОРВИ, предварительно позвонив на «горячую линию» и сообщив свои данные.  

Добавим, что представители завода Пирелли в Кирове 19 марта разослали в СМИ опровержение информации о смерти сотрудницы предприятия от коронавируса. Фейковая информация распространялась в социальных сетях. Руководство шинного завода заявило, что на предприятиях в Кирове, Москве и Воронеже инфицированных сотрудников не выявлено.

Тем временем в Амурской области заведено первое уголовное дело за распространение фейков о коронавирусе. Рассылкой слухов занималась жительница одного из поселков области. Женщину ожидает штраф до ста тысяч рублей.


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