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19 марта 23:50
19 мар 17:52 В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП 19 мар 17:48 Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда 19 мар 17:47 В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике 19 мар 17:30 В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов 19 мар 17:30 В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары 19 мар 17:30 Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения 19 мар 17:30 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом 19 мар 15:19 Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама 19 мар 12:07 Кировчане стали лучшими на соревнованиях по охотничьему биатлону в Республике Марий Эл 19 мар 11:55 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом.
В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом

В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом

Сегодня, 17:30
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В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом


В Москве скончалась первая инфицированная коронавирусом. У 79-летней женщины помимо инфекции были другие тяжелые заболевания. А в Кирове выявлены еще пять человек с подозрением на коронавирус.

Четыре человека ехали из Москвы в одном вагоне с первой зараженной и ее мужем. Кроме того, тест-система выявила наличие вируса у еще одного кировчанина. Он вернулся в Киров из Швейцарии. Все помещены в инфекционную больницу. В общей сложности под наблюдением врачей находятся более 50-ти человек. В регионе есть все необходимые лекарства и аппаратура для лечения инфекционных заболеваний.


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