В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом

В Москве скончалась первая инфицированная коронавирусом. У 79-летней женщины помимо инфекции были другие тяжелые заболевания. А в Кирове выявлены еще пять человек с подозрением на коронавирус.Четыре человека ехали из Москвы в одном вагоне с первой зараженной и ее мужем. Кроме того, тест-система выявила наличие вируса у еще одного кировчанина. Он вернулся в Киров из Швейцарии. Все помещены в инфекционную больницу. В общей сложности под наблюдением врачей находятся более 50-ти человек. В регионе есть все необходимые лекарства и аппаратура для лечения инфекционных заболеваний.